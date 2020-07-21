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«Ковидный» кризис не просто опустил экономику, он еще и забрал надежду»

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Сергей Васильев
Сергей Васильев. Иллюстрация: личная страница на Facebook

«Новая цель экономики — вернуться к уровню 2019. Мы уже не ставим цели вырасти в два раза, или хотя бы на 50%, а просто хотим вернуться туда, где были вчера. Без куража, без новых идей и задач».

#ЛАЙФХАКИ

Сергей Васильев, основатель инвестиционной группы «Русские фонды»пишет:

— Этот странный «ковидный» кризис поставил экономику в тяжелый психологический тупик. Нас как будто откинули на два-три года назад и попросили заново пройти весь путь опять.

Показатели большинства бизнесов либо упали, либо застыли и нужно снова раскручивать маховик, но, даже раскрутившись, экономика не выходит на прежние цифры.

И если прошлые кризисы многое ломали, но ставили какие-то новые вызовы и задачи, то этот странный «ковидный» кризис ничего, собственно, не поменял в бизнесе. Он просто потребовал всем опуститься вниз, и заново пройти вчерашний путь.

Ничего нового, все по-старому.

А ожидание «второй волны», а может и «третьей», подсознательно говорит, что такое может еще и повториться. И даже если мы поднимемся завтра, возможно, послезавтра придется опять упасть, чтобы мучительно снова идти вверх.

И отсюда главный зудящий внутри вопрос: неужели так будет теперь всегда?

Если прошлые кризисы давали надежду на последующий рост и подъем, то этот странный «ковидный» кризис не просто опустил экономику на пару ступеней вниз, он еще, кажется, и забрал надежду, что из него можно выбраться.

Новая цель экономики — вернуться к уровню 2019.

Мы уже не ставим цели вырасти в два раза, или хотя бы на 50%, а просто хотим вернуться туда, где были вчера. Без куража, без новых идей и задач. Вечный поход за вчерашним днем.

Скучно и грустно, господа…

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