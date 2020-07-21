Новая телебашня не помешает строительству жилья на севере города, которое ведет УГМК

Требование ФГУП РТРС об остановке работ по строительству жилых кварталов на севере Екатеринбурга связано с возведением новой телебашни, которое ведет федеральная компания. По мнению телевизионщиков, свердловский Минстрой не имел права выдавать разрешение на строительство двух домов в ЖК «Изумрудный бор», так как они попадают в неблагоприятную зону действия будущей башни.

Строящийся предприятием в соответствии со всеми надлежащим образом полученными документами объект, в случае ввода жилых домов в эксплуатацию ранее окончания строительства телебашни, создаст препятствия для распространения телерадиосигналов для свободного и бесплатного приема телезрителями Екатеринбурга, создаст угрозу облучения электромагнитным излучением будущих жильцов. Кроме того, [соседство с жилыми домами] будет препятствовать эксплуатации вышки, — заявили в суде представители РТРС.

Приостановка строительства стала бы, по мнению представителей федеральной компании, обеспечительной мерой, необходимой для дальнейшего разбирательства.

Телевизионщики также говорили о том, что продолжение строительства может привести к печальным последствиям для покупателей жилья в спорных домах:

Средства граждан будут использованы для противоправной деятельности застройщика, а сами граждане попадут в категорию обманутых дольщиков.

Однако суд эти аргументы не убедили: иски остались без удовлетворения.

При этом в картотеке арбитража числится встречный иск «Специализированного застройщика «УГМК-Космонавтов, 108» и ООО «Екатеринбург-СИТИ» — застройщиков «Изумрудного бора», в котором они настаивают, что нет никаких зарегистрированных ограничений на использование земельных участков, где проводится стройка, пишет Znak.com. Кроме того, застройщики подали иск к Роспотребнадзору и управлению Госэкспертизы.

Примечательно, что первыми против возведения новой телевышки начали протестовать еще осенью 2018 г. жители Уралмаша. Когда областное министерство строительства выдало разрешение на проведение строительных работ, жильцы направляли обращения во все инстанции, но не смогли остановить стройку. Высота новой телебашни составит 262 м. Рядом уже действует вышка связи высотой 110 м. Жители подсчитали, что суммарное электромагнитное излучение от двух объектов составит 66 киловатт, что может нанести непоправимый вред здоровью тех, кто уже живет и будет жить рядом. По их данным, в зону опасного для здоровья излучения попадут 30 тыс. человек. При этом район активно застраивается жилыми домами.

До этого момента УГМК, которая строит жилой комплекс в радиусе действия потенциального излучения от новой вышки, не разделяла негативный настрой жителей Уралмаша.

Однако осенью 2019 г. компания предприняла попытки через Арбитражный суд Свердловской области приостановить возведение новой телебашни. Как писал DK.RU, застройщик подал иск к управлению Роспотребнадзора по Свердловской области о признании недействительным санитарно-эпидемиологического заключения от 4 октября 2016 г. и к учреждению «Главгосэкспертиза России», выдавшему положительное заключение по проектной документации, результатам инженерных изысканий от 29 декабря 2017 г. Эти документы разрешают строительство телевышки на Уралмаше. Истец также просил приостановить действие разрешения на строительство, выданное ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», до вступления в силу решения суда. Суд в такой мере отказал.

Андрей Саунин, адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw, пояснил DK.RU, что в данном споре есть важные юридические обстоятельства: была ли установлена санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки возле строящейся радиотелевизионной передающей станции. И были ли соблюдены региональным минстроем требования Градостроительного кодекса РФ при выдаче разрешения на строительство жилого комплекса.

Ответы на оба вопроса должны содержаться в документах, хранящихся в государственных органах, часть из которых официально опубликованы и находятся в публично доступном реестре Росреестра. По моему мнению, решение суда будет строиться на принципе, чья позиция более правильно задокументирована. А так как решение министерством выдано на строительство жилого комплекса, по которому заключены договоры долевого участия с гражданами, суд, скорее всего, будет учитывать и принцип нанесения меньшего вреда населению. Я думаю, застройщик при прогнозировании развития ситуации со строительством жилого комплекса возле строящейся телебашни учитывал этот нюанс. Более вероятно, что разрешение на строительство ЖК устоит в суде, — полагает юрист.

К обсуждению этого вопроса ранее подключались городские власти. Мэр Екатеринбурга говорил о проведении дополнительной экспертизы размещения новой телебашни. Однако позднее официально такие обсуждения не комментировались.

Добавим, что новую башню РТРС строит взамен недостроенной телебашни около городского Цирка. Скандально известный неофициальный памятник снесли 24 марта 2018 г. На ее месте УГМК возводит ледовую арену.