Суд рассмотрел еще одно дело против отца Сергия и признал его виновным

В Верхнепышминском суде состоялось рассмотрение еще одного дела в отношении экс-настоятеля Среднеуральского женского монастыря Николая Романова, известного как отец Сергий. Лишенного сана священнослужителя обвиняли в разжигании ненависти из-за проповедей, в которых духовник монастыря призывал прихожан не соблюдать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе — продолжать посещение храмов; саму инфекцию называл несуществующей; объявил президента РФ Владимира Путина предтечей Антихриста и даже потребовал передать себе президентскую власть.

Проповеди Сергия были размещены на одном из каналов в Youtube и вызвали интерес правоохранительных органов. 4 июня Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашел в видеозаписи проповеди священника признаки возбуждения ненависти и вражды. Дело передали в суд, который в итоге признал отца Сергия виновным в нарушении ст. 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Священнику назначили штраф в размере 18 тыс. руб.

Постановление пока не вступило в силу и его можно обжаловать. Защитники Сергия намерены сделать это, поскольку уверены, что суд принял решение под давлением — в этот же день вышел фильм Ксении Собчак о монастыре, в котором телеведущая, в частности, рассказывает истории детей, которые подвергались насилию в обители.

Адвокат Сергия Светлана Герасимова, которая представляла интересы священника в суде, также заявила о том, что проповедь как церковный текст необходимо было исследовать с привлечением религиоведа. Суд этого не сделал, что дает основания обжаловать решение.

Проповедь — это обязанность священника. Но самое интересное, что анализируется текст без анализа религиоведческой литературы. Большей части цитат я — человек, не обладающий религиозными познаниями, — нашла подтверждение в источниках. То есть, это не просто мнение. Но по какой-то причине не был привлечен религиовед, — заявила Герасимова (цитата по 66.RU).

Состоявшееся рассмотрение дела о возбуждении ненависти — уже третий за последний месяц суд в отношении отца Сергия. Как писал DK.RU, 3 июля прошло заседание церковного суда, который постановил «извергнуть схиигумена Сергия из сана священника». 7 июля в мировом суде Верхней Пышмы слушалось дело о распространении фейковых новостей, связаных с коронавирусом. Судья Александра Белошейкина признала схимонаха виновным и наложила на него штраф в размере 90 тыс. руб.

Ни на одно заседание суда схимонах не явился.