«Подарок — это еще не благотворительность». Почему добро нужно делать профессионально?

​Сегодня к слову «благотворительность» все чаще добавляют определение «осознанная». Осознанная благотворительность — это, как правило, не разовые акции с подарками детям из детдомов и пенсионерам из дома престарелых, а системная, длительная и планомерная работа по улучшению качества жизни тех, кому нужна помощь. Именно такой работой в течение нескольких лет занимается Уральский банк реконструкции и развития.

Как попасть в «школу взрослого человека»

Педагоги и воспитанники социального центра «Отрада» с нетерпением ждут окончания карантина в том числе и потому, что пока из-за ограничительных мер они не могут принимать участие в проектах, которые организует для них УБРиР. А в них воспитанники центра участвуют с удовольствием несколько лет.

Мы работаем с банком около трех лет, наше знакомство началось с того, что ребят пригласили на профориентацию — это такая своеобразная «школа взрослого человека», которая включала в себя и занятия по финансовой грамотности, и юридический ликбез, и знакомство с профессиями. Мы быстро нашли общий язык с кураторами, и уверены: они знают, как сделать так, чтобы детям было интересно, чтобы они приобрели новые навыки, получили массу эмоций и при этом не развивать в ребятах потребительского отношения к мероприятиям. Безусловно, при необходимости банк помогает и финансово, и в организацию праздников они вкладываются, причем, не мелочась, с душой и продуманно. Но, прежде всего, они дают ребятам возможность общаться с новыми людьми, «примерить» на себя разные профессии, получить навыки, которые им пригодятся в жизни, — рассказывает социолог центра «Отрада» Наталья Нечаева.

«Отрада» — не детский дом, это Центр социальной помощи семье и детям, куда обращаются по самым разным поводам, связанным с взаимоотношениями внутри семьи. Здесь родители и дети могут получить консультацию психолога, здесь работает служба поддержки приемных семей, сюда могут временно определить ребенка, например, если его маме предстоит длительное лечение, а родственников, которые смогут обеспечить ему уход и присмотр, нет. Как правило, у большинства проживающих здесь воспитанников есть свои семьи, просто в этот момент они оказались в сложной жизненной ситуации. Выпускников «Отрады» сотрудники центра не оставляют без поддержки, они всегда могут обратиться к бывшим преподавателям и воспитателям за правовой консультацией, помощью в решении бытовых вопросов и просто за поддержкой.

«Выпускники в целом вполне успешно адаптируются к самостоятельной жизни, у нас много таких положительных примеров: ребята получают образование, устраиваются на работу, заводят собственные семьи, — рассказывает Наталья Нечаева. — Одна наша выпускница сама сейчас работает в очень известной некоммерческой организации и профессионально оказывает помощь семьям и детям».

Фотоаппарат, спорт и куклы для хосписа

Как рассказывают в пресс-службе УБРиР, банк принимал участие в благотворительности практически с момента своего создания в 1990 г., однако в том виде, в котором она действует сейчас, программа «Дети верят в чудо» сформировалась в 2008 г. За все время действия программы банк направил более 50 млн руб. на помощь воспитанникам различных социальных учреждений почти в 20 регионах страны. Сейчас в проект входит 33 учреждения в 22 городах и 9 регионах России.

Нам часто приходили письма от детских домов с просьбой помощи детям, приобретении самых необходимых вещей. Банк шел навстречу, оказывая необходимую поддержку. С материально-финансовой базой мы помогали детским домам более шести лет. К 2014 г., накопив большой опыт взаимодействия с детскими домами и центрами, решили двигаться дальше. Мы провели опрос, чтобы выяснить, в чем именно нуждаются дети. Как оказалось, ребятам больше всего была необходима помощь в социальной адаптации и выборе будущих профессий. И в этом же году мы запустили сразу несколько комплексных проектов по социальной адаптации детей и подростков. Ребята знакомились с профессиями, проходили профориентационное тестирование у психолога и делали первые шаги в выбранном направлении, — рассказывает руководитель PR-направления УБРиР Элина Кущенко.

Последний проект, в котором ребята из «Отрады» принимали участие до начала карантина, — профориентационный проект «Я — фотограф», который УБРиР запустил совместно с фотошколой MAGNET. В нем приняли участие пятеро воспитанников «Отрады». Для участников закупили фотоаппараты, занятия в студии сочетали с домашними заданиями, которые подростки выполняли самостоятельно. Как уверяет Наталья Нечаева, разница между первыми снимками воспитанников и тем, что они делают сейчас, огромна, и теперь у них в «Отраде» появились свои «штатные фотографы». А фотографии одной из учениц, которые она снимала для проекта «Реконструкция» по Великой Отечественной войне, сейчас находятся на выставке, которая проходит в Следственном комитете.

«Первый фотоаппарат мне подарили, когда мне было семь лет. Я смотрела видеоуроки, пыталась снимать сама, потихоньку училась, потом предложили пойти в фотошколу. И это оказалось очень интересно. Я хотела в будущем сделать карьеру в баскетболе, но из-за травм не получилось. Поэтому сейчас планирую учиться на журналиста», — рассказывает 15-летняя участница проекта.

Вторая девушка, обучавшаяся фотомастерству, в этом году закончила девять классов и собирается учиться сразу по двум направлениям — фэшн-дизайнер и парикмахер. И еще — заниматься свадебной фотосъемкой. «На фотокурсах было очень интересно, даже несмотря на то, что мне папа много рассказывал про фотографию, и я многое знала до начала занятий. Костя — ведущий курсов — очень необычно рассказывает и шутит все время», — вспоминает она.

Ученицы и сотрудница «Отрады» почти хором перечисляют мероприятия, которые помог организовать для центра УБРиР: спортивная олимпиада, празднование Нового года, поездка на биеннале современного искусства, кулинарные мастер-классы, уроки профориентации, во время которых воспитанники «Отрады» делали кукол и открытки для пациентов хосписа. Такая возможность помочь и подарить радость своим сверстникам очень важна для воспитанников детского центра.

Наталья Нечаева, социолог центра «Отрада»:

— УБРиР очень ответственно подходит к такой проектной работе. Банк всегда продумывает до мелочей любой свой проект — от концепции и выбора преподавателей до питания, транспорта, закупки инвентаря. И самое главное — сотрудники УБРиР всегда интересуются, что же нам действительно нужно. Ребята сами могут предлагать какие-то мероприятия, тематику мастер-классов, и к ним всегда прислушиваются, стараются находить партнеров, которые помогут профессионально реализовать мечты воспитанников.

Конечно, до сих пор есть такие благотворители, которые предполагают, что если хочешь кому-то помочь, надо что-то обязательно подарить, а потом иногда оказывается, что это детям или не нужно, или, что еще грустнее, воспитывает у ребят стойкое убеждение, что им всегда будут все должны. Но, к счастью, все больше компаний к благотворительности подходят осознанно. Если есть желание кому-то помочь, самое главное, на мой взгляд, — спросить у потенциальных благополучателей, что им по-настоящему нужно. Зачастую это не подарки, а регулярное дружеское общение, поддержка и полезные практические знания. Если же у компании есть деньги, но нет возможности или цели планомерно и долго заниматься такой деятельностью самостоятельно, к ней можно подключить фонды и некоммерческие организации, которые помогут реализовать действительно важный для ребят проект, дать им новые навыки, и, что немаловажно, возможность пообщаться с новыми интересными и умными людьми.

Главный показатель качественной работы — довольные ребята, которые бегут на занятия, которые знают в лицо и искренне радуются представителям банка. Куратору благотворительной программы банка Юлиане Анисимовой дети регулярно шлют поздравления, открытки, на Новый год они собрали фото со всех мероприятий, организованных банком и сделали фотоколлаж.

Сейчас сотрудники и воспитанники ждут окончания ограничительных мер, связанных с пандемией. Незадолго до ее начала УБРиР подготовил курс по обучению шитью, и его с нетерпением ждали не только воспитанники, но и сотрудники «Отрады».

Новые навыки и знакомства

Возобновления работы с банком ждут и в центре социальной помощи семье и детям «Каравелла», с которым УБРиР сотрудничает с 2017 г. Как отмечает директор «Каравеллы», Ольга Молокова, проекты УБРиР дают детям возможность самореализоваться, выбрать себе будущую профессию, а досуговая деятельность является отличной профилактикой девиаций.

«УБРиР поддерживает многие наши проекты, в первую очередь — обучение наших воспитанников танцам. Уже третий год ребята ходят и в группы, и на индивидуальные занятия. Для кого-то это интересный досуг, кто-то собирается в будущем стать хореографом. Ребята дают отчетные концерты, участвуют в танцевальном проекте «Созвездие», их мастерство растет с каждым занятием, и это очень заметно. Кроме того, благодаря банку танцевальные занятия посещают сотрудники нашего центра, и это — хорошая профилактика эмоционального выгорания», — рассказывает Ольга Молокова.

Также воспитанники «Каравеллы» в этом году принимали участие в «Школе рока», учились петь и играть на музыкальных инструментах. Как отмечают в социальном центре, специалисты банка уделяют большое внимание профориентации детей, прислушиваются к их пожеланиям, и это приносит хорошие результаты.

«Например, хочет девочка стать телеведущей — ей дают возможность попасть в офис телекомпании, а для другой девочки, которая мечтает стать тренером, организовывают профессиональную тренировку. Или — были у нас мальчики, которые хотели стать разработчиками компьютерных игр, их познакомили с профессией, и они поступают сейчас в учебные заведения по этому профилю, — объясняет Ольга Молокова. — В отличие от многих благотворителей, которые предпочитают участвовать в разовых акциях, УБРиР работает основательно, системно и долгосрочно. Он помогает детям укрепить интерес к выбранной профессии, расширить социальные связи, развить коммуникативные возможности, ведь мастер-классы и дополнительные занятия — это возможность общаться с новыми людьми, что для ребят едва ли не важнее получаемых знаний и навыков».​

Элина Кущенко, руководитель PR-направления УБРиР:

— Основной принцип нашей программы — помощь в освоении полезных навыков и знаний. Хотя, конечно, мы не прекращаем помогать материально, если дети-сироты нуждаются в предметах первой необходимости.

Среди последних наших проектов: школа модельеров для воспитанников социально-реабилитационного центра, уроки фотографии от профессионального фотографа и основателя собственной фотошколы. Участники проектов УБРиР танцуют на профессиональной сцене, а также играют на музыкальных инструментах в рамках проекта по созданию рок-группы. Для ребят также регулярно проводятся творческие мастерские, экскурсии в музеи, театры на выставки.

В наших проектах дети расширяют кругозор, развивают навыки самостоятельности, учатся быть ответственными. Мы хотим, чтобы ребята научились прислушиваться к себе и принимать решения. Не все дети «из семей» это умеют, а воспитанникам социальных учреждений в этом плане гораздо тяжелее, ведь у них перед глазами мало реальных примеров.

И именно через наставничество, через работу в проекте ребенок видит различные сценарии жизненного пути. И даже если ребенок бросит рисовать или заниматься танцами, у него останется полезный навык — делать самостоятельный выбор, ставить и достигать важные для себя цели, а в нужный момент уметь обратиться за помощью.