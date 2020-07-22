«Приятно делать город комфортнее». Как застройщики преображают Екатеринбург

Все чаще застройщики вкладывают средства в городскую инфраструктуру и работу с территориями вокруг новых ЖК, которые они возводят. Екатеринбург растет, развивается и меняется на глазах. Там, где еще пару лет назад были заброшенные территории вырастают современные дома и формируются городские пространства, которые притягивают жителей города.

Примером таких городских изменений можно считать пешеходную зону ул. Горького от Малышева до Куйбышева, которая получил негласное звание золотой мили Екатеринбурга.

Набережная Исети на этом участке стала одним из самых дорогих проектов по благоустройству в Екатеринбурге. На ее реконструкцию потрачено около 130 млн руб. Работы продолжались почти два года.

Проект благоустройства Исети стал ярким примером удачного взаимодействия города и застройщиков. Администрация Екатеринбурга активно занимается реконструкцией набережной на обеих берегах Исети, а также ремонтом проезжей части ул. Горького, а застройщики вкладываются в развитие придомовых территорий, которые превращают в общественные пространства.

Вид на клубный дом «Ривьера»

Вдоль Горького на набережной расположены три особняка в неоклассическом стиле с собственным ландшафтным парком. По соседству с особняками возвышается уникальный для России проект — штаб-квартира компании РМК, которую построили по проекту архитектурного бюро английского архитектора Нормана Фостера. Это здание является первым и единственным проектом знаменитого архитектора в России.

Активное участие в реконструкции набережной принимал застройщик «Ривьера Инвест Екатеринбург», который на месте пустыря, заросшего травой за пару лет возвел клубный дом «Ривьера» с классическим архитектурным решением, благоустроенной набережной, качелями, прогулочной площадкой, малыми архитектурными формами и европейскими газонами.

Клубный дом «Ривьера»

Застройщик также занимался восстановлением ротонды усадьбы купца Деласье. Беседка в виде восьмигранной фигурки с куполом в форме колокола была построена между 1900 и 1917 г., а теперь она получила вторую жизнь.

Восстановленная ротонда усадьбы купца Деласье.

Управляющий директор строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов рассказал, что на этапе проектирования было принято решение, что территория клубного дома не будет огорожена заборами, а будет доступна всем жителям города:

Очень приятно, что в городе появилась такая прогулочная зона вдоль набережной. Раньше, зачастую, территорию элитных домов огораживали заборами. В случае с «Ривьерой» мы изначально планировали, что территория вокруг клубного дома будет доступна всем жителям города. В результате этого, теперь, по мнению очень многих людей клубный дом «Ривьера» является самым красивым новым домом горда. Виды на особняки, штаб-квартиру РМК и «Ривьеру» стали визитной карточкой Екатеринбурга.

Уже сейчас видно, как будет развиваться и меняться набережная Исети дальше. На участке от Малышева до Декабристов началось строительство ледовой арены, территория вокруг которой так же будет очень красиво благоустроена и серьезно изменит облик набережной.

Многие годы город, в качестве места притяжения горожан и туристов имел только акваторию Исети от Челюскинцев до Малышева, все гуляли по Плотинке, а сейчас на наших глазах появляется новое пространство для притяжения горожан, которое формируется за счет плодотворного взаимодействия города и застройщиков. Когда усилия прикладывают все заинтересованные стороны, то результат получается превосходный. Именно это происходит сейчас в Екатеринбурге, — говорит Евгений Шилов.

Но не только центр города меняется благодаря застройщикам. В портфеле «Ривьера Инвест Екатеринбург» есть проект жилого комплекса «Белая Башня», который расположен на Уралмаше, на перекрестке улиц Донбасская и 22-Партсъезда.

Было\Станет: ЖК «Белая башня», вид с улицы Донбасской.

Эта часть Уралмаша является исторической, здесь расположен памятник конструктивизма и символ Уралмаша — «Белая башня». При этом территория вдоль транспортной магистрали никогда не считалась прогулочной территорией, вдоль ул. Донбасской был расположен частный сектор зачастую с заброшенными домами и поросшими травой участками.

ЖК «Белая Башня»

Сейчас этот район Уралмаша преображается:

Удивительно, что в таком уникальном месте, где с одной стороны расположен Парк Победы, а с другой — памятник архитектуры, прямо в первой линии вдоль улицы Донбасская, до сих пор остались не освоенными десятки гектаров земли, на которых по большей части располагался, зачастую брошенный частный сектор. ЖК «Белая башня» изменит эту территорию. Первые этажи квартала заполнятся инфраструктурными объектами, которые станут новой точкой притяжения. В новом жилом комплексе расположатся кафе, супермаркеты, медицинская клиника, спортзал. То есть на месте пустыря, полуразрушенного частного сектора появляется новый, молодой, современный, удобный для жизни микрорайон.

Евгений Шилов объясняет, что работа с территорией является ключевой задачей для застройщиков.

ЖК «Белая Башня»

В настоящее время, себестоимость строительства жилья для всех примерно одинакова и качество строительства выровнялось, поэтому конкурентным преимуществом становится инфраструктура новых объектов: благоустроенные набережные и парки, безопасные детские площадки, медицинские центры, фитнес, детские сады — все это притягивает жителей, потому что создает дополнительный комфорт для будущих жильцов. Таким образом, покупатели приобретают не просто квадратные метры, а образ жизни.

Хорошим примером уже реализованных проектов застройщиков, которые серьезно изменили отдельные районы города можно считать также ЖК «Сказы Бажова» и ЖК «Новая Ботаника».

ЖК«Новая Ботаника»

Если последний проект органично вписался в уже готовую инфраструктуру, то ЖК «Сказы Бажова» возводили с нуля на пустыре. Там застройщик «Ривьера Инвест Екатеринбург» серьезно вложился в строительство и укрепление набережной Нижнеисетского пруда.

ЖК «Сказы Бажова»

Делать город лучше приятно. Удивительно видеть, как на твоих глазах меняется территория и благодаря твоему участию появляются новые знаковые места для города, — говорит Евгений Шилов.

В планах застройщика и дальше браться за интересные проекты, которые меняют город, обновляют его, делают комфортным и приятным для проживания.