Покупатели элитных апартаментов не могут получить свои квадратные метры

Покупатели апартаментов в комплексе «Бажов House» в Екатеринбурге на ул. Бажова через суд пытаются получить свои квадратные метры.

Как рассказал DK.RU Максим Кузнецов, один из пострадавших, договор участия в долевом строительстве с застройщиком ООО «Энергоремстройкомплект» он заключил в апреле 2017 г. В договоре (есть в распоряжении редакции) прописано, что застройщик обязуется завершить строительство объекта с нежилыми помещениями не позднее четвертого квартала 2017 г. (апартаменты формально не считаются жильем и предназначены для временного проживания).

Однако срок сдачи постоянно переносился. В феврале 2019 г. департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провел внеплановую проверку застройщика и нашел нарушения, данные о которых передал в правоохранительные органы. В частности, сообщалось, что ООО «Энергоремстройкомплект» рассчитывается с подрядчиками собственными простыми векселями. Их затем приобретают дольщики и предъявляют застройщику к оплате при заключении договора долевого участия с оформлением взаимозачета встречных однородных требования.

По итогам проверки установлено, что общая сумма денежных средств, подлежащая расходованию на цели строительства объекта, документально не подтвержденная застройщиком ООО «Энергоремстройкомплект», либо расходование которой осуществлено в нарушение требований, установленных ст. 18 Закона о долевом строительстве, составляет 49 495 533 руб., — говорится на сайте Жилстройнадзора.

В 2019 г. часть покупателей стала обращаться в суды о взыскании неустойки за срыв сроков строительства. А в 2020 г. они получили от застройщика уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с тем, что люди не оплатили апартаменты, а якобы отдали их в офисе застройщика «неустановленным лицам».

Максим Кузнецов рассказывает, что покупатели до последнего пытались договориться с застройщиком и не обращались в контролирующие инстанции, чтобы «не тормозить стройку»:

На первых порах, когда срок сдачи переносился и было непонятно, достроят ли дом вообще, мы подходили лояльно. Думали: с неустойками потом разберемся, лишь бы стройку не останавливали! И руководство застройщика с нами общалось, отвечало на вопросы, а потом оно поменялось и почти все контакты оборвались. И сейчас не горят желанием с нами общаться.

Максим рассказывает, что проблемы возникли у тех покупателей, которые вносили оплату наличными — в таком случае застройщик предоставлял рассрочку и давал скидку. Взамен получали квитанции и справку и полной оплате. «Купились на ценник и расположение», — говорит он. Так, апартаменты площадью 45 кв. м практически в центре Екатеринбурге в 2017 г. стоили порядка 2,5 млн руб.

Сайт «Бажов House» сейчас недоступен, апартаменты на ул. Бажова, 166 продает на своем сайте ООО «Феникс-Финанс», которое указано как «финансовый партнер» застройщика «Энергоремстройкомплект».

Уведомление о расторжении договора, говорит Максим Кузнецов, пришло уже от «Феникс-Финанс». DK.RU обратился за комментарием в эту компанию, но на момент подготовки текста ответа получилось не удалось.

Как стало известно DK.RU, застройщик «Энергоремстройкомплект» в СРО не состоит. Генеральный подрядчик стройки ООО СК «Инвесттехстрой» состоит в СРО «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области». Однако, как сообщается на сайте СРО, из-за выявленных нарушений членство этой компании приостановлено, а также «приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (нарушение требований страхования гражданской ответственности, неуплата членских взносов)».

В региональном минстрое DK.RU сообщили, что министерство в курсе этой ситуации.

Заместитель министра Максим Махнутин провел встречу с собственниками апартаментов. На сегодняшний день этот объект не может быть включен в дорожную карту помощи дольщикам, поскольку речь идет о коммерческой нежилой недвижимости, а участники долевого строительства являются соинвесторами. Вместе с этим надзор за долевым строительством ведет департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Специалисты департамента работают в тесном взаимодействии с покупателями апартаментов по ул. Бажова, д. 166, — ответили в пресс-службе минстроя.

Покупатели апартаментов также обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, написали в региональную прокуратуру и областное МВД.

Лица, контролирующие ООО «Энергоремстройкомплект», мотивируют свои действия якобы отсутствием у застройщика документов об оплате, что не может являться основанием для расторжения договора, так как именно на застройщике лежит обязанность по сохранности документации. У дольщиков все документы об оплате приобретенных объектов строительства имеются, они были повторно показаны и переданы застройщику, — говорится в заявлении, поданном пострадавшими в ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее DK.RU писал, что на ул. Бажова компания «Энергоремстройкомплект» планирует возвести апартаменты бизнес-класса на 17 этажей. Официально в строительной документации указывалось, что строится гостиничный комплекс на земельном участке площадью 1 тыс. 608 кв. м. Этот участок смежный с тем, который принадлежит «Уралбиофарму». И предприятие, которым руководит предприниматель и один из богатейших людей уральского региона Малик Гайсин, требовало прекратить стройку и снести комплекс апартаментов «Бажов House»: комплекс находится слишком близко от фармпредприятия и попадает в его санитарную зону.

Однако апартаменты по действующим санитарным нормам и правилам, в отличие от жилых домов, разрешено размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленных объектов, так как предполагается, что люди будут жить там временно, а не постоянно. Поэтому суд тогда вставал на сторону застройщика.

DK.RU будет следить за развитием ситуации и готов выслушать вторую сторону этого конфликта.