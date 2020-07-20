18 детей с ограниченными возможностями получат помощь «Екатерининской ассамблеи»

17 июля в рамках мероприятий благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея» прошел осмотр 18 ребят с ограниченными возможностями на площадке медицинского центра «Бонум». Ребят отбирали для программы «Хочу Ходить», которая включает протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей из Свердловской области.

По итогам осмотра 11 детям будет выполнено ортезирование, трое ребят будут отправлены на протезирование. Остальным пациентам будет оказана помощь в приобретении технических средств реабилитации (ТСР): им будут закуплены коляски, ходунки и специальные тренажеры, улучшающие мобильность и повышающие уровень качества жизни.