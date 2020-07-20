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18 детей с ограниченными возможностями получат помощь «Екатерининской ассамблеи»

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18 детей с ограниченными возможностями получат помощь «Екатерининской ассамблеи»
Иллюстрация: Пресс-служба СОСПП

Детям помогут купить технические средства реабилитации, выполнят ортезирование или протезирование. Часть ребят в качестве реабилитации и социализации полетят в Крым, чтобы пойти в горы.

#НОВОСТИ

17 июля в рамках мероприятий благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея» прошел осмотр 18 ребят с ограниченными возможностями на площадке медицинского центра «Бонум». Ребят отбирали для программы «Хочу Ходить», которая включает протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей из Свердловской области.

По итогам осмотра 11 детям будет выполнено ортезирование, трое ребят будут отправлены на протезирование. Остальным пациентам будет оказана помощь в приобретении технических средств реабилитации (ТСР): им будут закуплены коляски, ходунки и специальные тренажеры, улучшающие мобильность и повышающие уровень качества жизни.

Это уже третий наш приезд в Екатеринбург в рамках проекта с «Екатерининской ассамблеей». В объединенную команду проекта «Хочу ходить» входят хирурги, ортопеды, протезисты, реабилитологи, педагоги по ходьбе — они ведут ребенка от начала до конца. Тогда как в других проектах ребенка могут оперировать в одном месте, в другом — сделать ему протез, а в третьем месте он проходит реабилитацию. Так что востребованность есть, мы стараемся помочь максимальному количеству ребят. На сегодня 14 ребят уже получили ТСР, семеро детей поставлены на протезы, еще с пятью детьми работаем, чтобы они получили ортезы. 20 июля девять ребят из Свердловской области, которые уже получили протезы, полетят в Крым покорять горные вершины — это мероприятие называется «Путь к вершине», оно входит в социальную часть проекта, — рассказала Мария Соколова, директор фонда «Жизнь в Движении».  

 
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