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Уничтожение продолжается? Работа Центра Тетюхина снова под угрозой

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Уничтожение продолжается? Работа Центра Тетюхина снова под угрозой
Иллюстрация: Архив DK.RU

Госпиталь принимал пациентов из медучреждений, отданных под лечение Сovid-19. Но минздрав отказался оплачивать эту помощь. В ответ медцентр уведомил власти о закрытии приемного отделения с 1 августа.

#ТЕТЮХИН#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина уведомило свердловский минздрав о закрытии с 1 августа приемного отделения и прекращении оказания медицинской помощи пациентам по профилям «Отоларингология» и «Гинекология». Как сообщает ЕАН, в госпиталь перенаправляли экстренных пациентов из горбольницы № 1 Нижнего Тагила, которую перепрофилировали для лечения больных COVID-19.

Как рассказали изданию представители госпиталя, на совещании, которое прошло 13 апреля, чиновники заявили: расходы, связанные с перераспределением потоков, будут компенсироваться за счет дотаций. В мае госпиталь представил документы на компенсацию, указав, что затраты составили около 6 млн руб. Однако минздрав, признав расходы, платить отказался, заявив, что у министерства отсутствуют правовые механизмы их возмещения частным организациям.

Кроме того, сотрудникам госпиталя отказали в предоставлении как федеральных, так и региональных премий за особые условия труда и риск заражения коронавирусом.

В госпитале заявляют, что проблема с компенсациями от властей систематическая, и в результате медучреждение, являясь участником программы ОМС, не может получить средства и за счет Фонда обязательного медицинского страхования.

Такая ситуация в отношении УКЛРЦ со стороны минздрава региона имеет системный характер и создает для УКЛРЦ риски, связанные с невыплатой заработной платы врачам, медицинскому персоналу, неисполнением обязательств УКЛРЦ перед кредиторами, приостановкой операционной деятельности, — говорится в обращении гендиректора госпиталя Алексея Щелкунова к свердловскому прокурору Сергею Охлопкову, который просит провести проверку в минздраве.

Проблемы взаимоотношений с областными чиновниками у госпиталя длятся не первый год. В 2019 г., как писал DK.RU, современный медцентр, в который вложил все деньги миллиардер Владислав Тетюхин, оказался на грани закрытия из-за сокращения квот на лечение. Дело в том, что 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

В 2018 г. УКЛРЦ выиграл госконтракты на «оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии» на 195 млн руб. В 2019 г. Минздрав не стал заключать с центром госконтрактов. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Ранее Владислав Тетюхин назвал эту ситуацию «планомерным уничтожением» госпиталя

После смерти Владислава Тетюхина ситуация осталась сложной. В эксклюзивном интервью DK.RU его сын Дмитрий Тетюхин рассказывал, что с 2014 г. центр в Нижнем Тагиле недосчитался 190 млн руб. — это разница между тарифами по программе госгарантий и стоимостью медицинской услуги после аукциона.

По сути, прямые потери, потому что мы не можем отступать от стандартов лечения и вынуждены доплачивать из своего кармана. Это целенаправленное разорение госпиталя — так государственная медицина борется с конкурентами. Я спрашивал чиновников Минздрава: «Вы бы хотели лечиться за полцены?» Они не нашли, что ответить, — говорил Дмитрий Тетюхин.

О том, что бывший крупный акционер ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин продал свою долю в корпорации и вложил вырученные деньги в строительство госпиталя (общая сумма совместных с партнерами инвестиций составила около 3,2 млрд руб.), DK.RU писал в 2012 г. Еще 1,2 млрд руб. в строительство инвестировала область через Корпорацию развития Среднего Урала. Госпиталь заработал в конце 2014 г. 

Автор: Анна Хлебникова
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