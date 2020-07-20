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Куйвашев поддержит фестиваль, который не понравился православным активистам

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Куйвашев поддержит фестиваль, который не понравился православным активистам
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Губернатор Свердловской области заявил о поддержке известного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, организаторы которого в этом году проиграли тендер мэрии москвичам.

#ГОРОД#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит команду агентства «Стрит-арт», которое 11 лет проводит в Екатеринбурге фестиваль «Стенограффия». Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram, отметив, что во многом благодаря этому событию город приобрел статус столицы стрит-арта в России.

Ранее организаторы проиграли муниципальный тендер. Право провести фестиваль уличного искусства получила московская компания «Коннект», которая согласилась организовать мероприятие за меньшую сумму, чем «Стрит-арт». Разница в 125 тыс. руб. («Стрит-Арт» оценил организацию в 1,4 млн руб., компания «Коннект» предложила 1,275 млн руб.) и опыт «Коннекта» в работе с госструктурами стали решающими при определении победителя тендера. При этом события такого рода компания раньше не проводила, писал DK.RU.

Я переговорил с главой города Екатеринбурга Александром Высокинским и по итогам разговора принял решение поддержать фестиваль STENOGRAFFIA. Город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплочает людей. Конечно, в этом году мы должны учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и принимать все меры предосторожности. Это понимают и организаторы фестиваля. Поэтому STENOGRAFFIA состоится не только в традиционном формате в этом году, но и перейдет в новое для себя состояние. Фестиваль попробует новые форматы, в том числе в онлайн-пространстве, — сообщил Евгений Куйвашев.

По его словам, сейчас команда организаторов завершает переговоры с финансовыми партнерами.

Отметим, последние годы пять лет спонсором «Стенограффии» выступал концерн Газпром. При поддержке газовой компании аналогичные мероприятия проходили в других городах — Оренбурге, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко. В 2020 г. «Стенограффия» и Газпром прекратили партнерские отношения.

В прошлом году одна из работ «Стенограффии» стала причиной скандала. Супрематический крест с цитатой из манифеста Казимира Малевича на площади Первой пятилетки, созданный художником Покрасом Лампасом в рамках фестиваля, сначала замазали гудроном коммунальщики, потом на арт-объект ополчились представители РПЦ. В итоге уличный художник его перерисовал.

Автор: Анна Хлебникова
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