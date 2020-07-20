В России впервые с апреля зафиксировали менее 6 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса, умерли 85 человек, полностью выздоровело 3 258 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 777 486 случаев болезни, 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

В Москве обнаружено 578 новых случаев, Ханты-Мансийском автономном округе — 236, Свердловской области — 234, Санкт-Петербурге — 195, Нижегородской области и Алтайском крае — по 191. Более 100 случаев также в Иркутской, Мурманской, Московской, Челябинской, Ростовской, Оренбургской, Тюменской, Ульяновской, Новосибирской, Омской, Воронежской областях, Ямало-Ненецком АО, Красноярском, Хабаровском, и Ставропольском краях.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 20 июля зафиксировано более 14,5 млн случаев Covid-19, умерли 606,2 тыс. человек. В США больше всего заболевших и умерших — 3,77 млн и 140,5 тыс. соответственно. В Бразилии 2,1 млн случаев и 79,5 тыс. смертей, в Индии — 1,12 млн и 27,5 тыс. умерших.