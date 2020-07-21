«Толерантность стала неуправляемой машиной. Не дай бог тебя заподозрят в нетерпимости!»

Проблема расизма и политкорректности весьма остро стоит в Европе и США, но, кажется, для России не является одной из ключевых. С чем это связано? Разбираемся с экспертом.

Алла Матвеева, зав. кафедрой Истории и философии УрГЭУ, доктор философских наук, профессор:

— Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим личностям, в том числе Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.

В США будут стремиться минимизировать возможность повторения такой ситуации. Идет довольно большая работа по реформе полицейской службы, сейчас во многих штатах в превентивном порядке демонтируют памятники конфедератам, чтобы не давать повода для раздражения. По всей видимости, будут предпринимать и другие шаги. Очень много будет зависеть и от исхода предстоящих в США президентских выборов.

В России такие скандалы произойти не могут, так как наши государства отличаются своим видением гражданского общества. В США существует гражданское общество, но нет объединения граждан, у нас всегда существовала «соборность», объединение людей против какой-то беды.

Нынешняя толерантность — это подмена нравов, обычаев и традиций, неизвестно кем навязанных. Обычаи и нравы описаны еще в древние времена в пяти основных религиях. Нельзя не согласиться с тем, что в истории человечества еще древние греки обсуждали вопросы этики, морали и нравственности.

В США под маской толерантности заново переписывают правила мирового восприятия моральных принципов в расовом конфликте. Расовые конфликты, а также конфликты, основанные на национальных и религиозных взглядах, самые быстро воспламеняющиеся.

Вопрос расового неравенства был актуальным для прогрессивной страны США с давних пор — началось оно с угнетения коренных индейцев, которых не считали за людей, сгоняли в резервации и истребляли сотнями тысяч, прямо или косвенно.

Затем население США пополнилось чернокожими уроженцами Африки, которых везли сюда как скот, чтобы использовать на тяжелых сельскохозяйственных работах — в основном, на юге страны. На севере Америки дело обстояло лучше: там чернокожих использовали как домашних слуг, однако статус раба за ними сохранялся.

Фактически рабство отменили только в 1883 г. — чернокожие формально получили статус граждан США, однако расовое превосходство белых оставалось — неграм полагались отдельные школы, больницы и даже места в общественном транспорте.

Прогрессивные изменения в политике произошли лишь в 60-х годах XX века, когда были приняты законы, уравнивающие социальный статус всех национальностей граждан Соединенных Штатов.

Правительство США со своей толерантностью само вырастило нацию люмпенов. После падения расовой сегрегации 60 лет темнокожим давали пособия, доступное жилье, всевозможные льготы и квоты для приема на работу и зачисления в вузы. Последнее интересовало далеко не всех, а вот беззаботная жизнь на шее у государства большинству понравилась.

Взять, например, Нью-Йорк, где афроамериканцы живут в «нише», от английской аббревиатуры NYCHA — так называют городской департамент социального жилья, владеющего гигантским количеством квартир. Где одно поколение бедных (читай — безработных и не желающих работать) сменяет другое.

Какую помощь в период пандемии получил средний житель Нью-Йорка? За исключением одноразовой федеральной выплаты в $1200 (да и то положенной не всем) — лишь возможность наведаться в ближайшую школу за бесплатным питанием и пяток одноразовых масок. При этом обитатели «ниш» наслаждаются продуктовыми наборами, регулярной дезинфекцией, бесплатными айпадами для детей, соцпособиями.

Несмотря на очевидный крах идеи «залить проблему деньгами», после дела Флойда число ее сторонников лишь возросло.

Крупнейшие банки и IT-компании уже заявили о многомиллиардных взносах в фонды борьбы с расовой дискриминацией. Конечно, о начале «второй гражданской войны в США» пока говорить рано. Но тенденции угрожающие — например, в мае населением приобретено 1,7 млн единиц оружия (во многих штатах оно легально): на 80% больше, чем в обычный месяц, и 40% таких покупателей брали в руки ствол впервые в жизни.

В России такие конфликты, как в США, невозможны. У нас многонациональная страна, и наше правительство на протяжении становления СССР всегда уделяло большое внимание образованности населения даже в самых глухих районах.

В США наоборот. В России не было рабовладельческого строя. Национальную память не убить и не откупить пособиями. Если посмотреть в глубь истории, всегда были те, кто угнетает и кого угнетают. Угнетали в равной степени всех: евреев, поляков, русских. Вспомните времена Великой Отечественной Войны. Или крепостничество — угнетение русских русскими. Но это история, и из нее надо извлекать уроки.

В США «белые» всегда прессовали «черных». Но правительству США нельзя забывать еще и об индейцах, для которых данный национальный конфликт может послужить примером. Как мы видим, возведение «толерантности» в культ, подмена ей понятий этики, морали и нравственности ни к чему хорошему не привело.

Мы живем во время, когда толерантность набирает обороты и становится неуправляемой машиной. В России это еще не так заметно, но вот в США и Европе процесс идет полным ходом.

И не дай бог тебя заподозрят в нетолерантном отношении: лишишься друзей, работы и второй половинки. Не дай бог тебя заподозрят в том, что ты расист или гомофоб — начнется такое общественное порицание, что места себе не найдешь.

Американцы очень боятся показаться грубыми и неполиткорректными, поэтому часто оставляют свое мнение при себе. Например, белое население встает на колено перед темнокожими, тем самым пытаясь показать, что они не согласны с несправедливым распределением благ. Для жителей России это выглядит удивительно.

Притеснение большинства

Я точно знаю, что рабство и сегрегацию в Америке отменили, тогда о каком расизме вообще речь? Несмотря на то, что черные и белые американцы имеют равные права, их повседневную жизнь трудно назвать одинаковой.

Согласно различным исследованиям, даже спустя более 150 лет после отмены рабства афроамериканцы продолжают сталкиваться с проблемами, которые серьезно влияют на их положение в обществе. В первую очередь, это касается экономического неравенства.

Бюджет средней афроамериканской семьи в 10 раз меньше, чем бюджет белого домохозяйства (по данным за 2016 г., $17 150 против $171 тыс. соответственно). В США 20,8% чернокожего населения живет в нищете, в то время как среди белых за чертой бедности находится 8,1% (данные за 2018 г.).

Важно держать в уме, что белых граждан в США значительно больше — 76,5% от всего населения против 13,4% афроамериканцев. Экономический спад, вызванный карантином, также сильнее ударил по черному населению: афроамериканцы чаще теряли работу и оказывались в сложном финансовом положении. Около 61% латиноамериканцев и 44% опрошенных в мае чернокожих жителей США заявили, что они или кто-либо из членов их семьи были уволены или столкнулись с сокращением доходов. Среди белых таких — 38%.

Чернокожее население хуже интегрировано в общественные институты в целом. Это называется системный расизм. Однако концепция «позитивной дискриминации» вызывает неоднозначное отношение среди самих представителей афроамериканства. Такие меры стали предметом рассмотрения многочисленных судебных дел и проверялись на соответствие конституции.

Еще нельзя забывать о Black Lives Matter (BLM) — это активистское движение, выросшее из хештега (#BlackLivesMatter) в соцсетях, которое провоцирует развитие ситуации в США и Западной Европе. Активисты BLM считают, что темнокожие американцы находятся в постоянной опасности из-за предвзятого отношения со стороны государства и полиции.

Поэтому, по их мнению, слоган All Lives Matter («Все жизни важны») не совсем корректен, так как уводит внимание от проблемы, с которой в большей степени сталкиваются именно афроамериканцы. Американские власти стараются уделять внимание вопросам расового неравенства на разном уровне. Например, позитивный уровень.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США работает специальный департамент, который изучает проблемы со здоровьем у представителей расовых и этнических меньшинств. Эксперты занимаются вакцинацией в недофинансированных районах, выступают с лекциями, дают рекомендации врачам на местах. Кроме того, правительство США направляет более $1 млрд на поддержку бизнес-проектов меньшинств. Белый дом выделяет средства на стипендии для малообеспеченных студентов, а также представителей африканских, азиатских, латиноамериканских, паназиатских или индейских сообществ.

Отрицательной опять же является игра с «толерантностью», в которой прослеживается лицемерие со стороны крупных корпораций. Ведь отказ от названия «эскимо» или от отбеливающего крема не решает проблему расизма.

Однако сейчас законы США настолько лояльны к черным, что возникают прецеденты притеснения… белых! Да, да, именно так. Одним словом, принять закон о всеобщем равенстве — еще не значит поселить в душах граждан любовь к ближнему своему, особенно если этот ближний отличается цветом кожи.

В сознании каждого представителя той или иной расы, возможно, еще сидит психология раба или рабовладельца — у прогрессивных и здравомыслящих людей она не проявляет себя, а вот люди, которые мыслят узко, вполне способны давать ей волю.

И все же расизм в США по-прежнему достаточно силен. Виновато в этом и сознание людей, и история страны, не так давно уравнявшей разные расы в правах, причем исключительно законодательным путем.

Психологически же законы о расовой дискриминации лишь подчеркивают неравенство белых и черных граждан США. Теперь ситуация стала обратной. Ведь даже, к примеру, если белый ударит белого — это преступление не слишком тяжкое, но если белый ударит черного — это преступление на почве расовой ненависти!

Законы, подчеркивающие, что люди с разным цветом кожи неравны, не дают забывать гражданам о расовых различиях. Расовая дискриминация — до сих пор острый вопрос в Соединенных Штатах, и теперь следить за собой приходится уже всем гражданам, как белым, так и черным. А любой поступок, даже самый невинный, приходится совершать с оглядкой — нельзя ли истолковать его как преступление на почве расовой ненависти?

Исследователь Уильям Феррис из Центра исследования Юга при университете Северной Каролины отметил, что расизм — это как рак: полностью излечиться невозможно, можно только добиться ремиссии. Получается, что для исправления ситуации стране потребуются долгие годы, десятилетия и даже века. Что ж, посмотрим, что будет дальше.

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