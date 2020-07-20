Роспотребнадзор разработал новые правила для общепита. Рестораторы увидели в них риски
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Новые нормы для ресторанов и кафе мало отличаются от действующих, при этом дополнительные положения могут стать основаниями для проверок и штрафов, опасаются рестораторы.
Роспотребнадзор подготовил новую версию правил по оказанию услуг общественного питания. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В новых правилах говорится, что заведения не вправе включать в счет чаевые без согласия потребителя, он вправе отказаться от оплаты таких расходов, а если они оплачены — потребовать возврата уплаченной суммы. В проекте также учтена возможность предварительного оформления заказов дистанционным способом, через интернет, по телефону и иные средства связи.
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Законопроект заменит прежние требования, которые были приняты более 20 лет назад и попали под «регуляторную гильотину» — они утрачивают силу с 1 января 2021 г. В Роспотребнадзоре добавили, что в документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм, исходя из изменившегося законодательства», сказал представитель ведомства.
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С самими рестораторами Роспотребнадзор не обсуждал новые правила, сказал РБК президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Новый документ дублирует положения действующего законодательства, в том числе закон о правах потребителей, а клиенты и так не обязаны оставлять чаевые. Дополнительные правила лишь могут стать основанием для внеплановых проверок и штрафов, опасается эксперт.