Роспотребнадзор разработал новые правила для общепита. Рестораторы увидели в них риски

Роспотребнадзор подготовил новую версию правил по оказанию услуг общественного питания. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В новых правилах говорится, что заведения не вправе включать в счет чаевые без согласия потребителя, он вправе отказаться от оплаты таких расходов, а если они оплачены — потребовать возврата уплаченной суммы. В проекте также учтена возможность предварительного оформления заказов дистанционным способом, через интернет, по телефону и иные средства связи.

Законопроект заменит прежние требования, которые были приняты более 20 лет назад и попали под «регуляторную гильотину» — они утрачивают силу с 1 января 2021 г. В Роспотребнадзоре добавили, что в документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм, исходя из изменившегося законодательства», сказал представитель ведомства.