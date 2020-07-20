Рекордные протесты в Хабаровске, 6,1 тыс. случаев коронавируса. Главное за выходные

За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса, зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровел 3 481 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране обнаружено 771 546 случаев болезни, умерли 12 342 человек, выздоровели 550 344 человека.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего коронавирусом заразились свыше 14,36 млн человек, из них более 603 тыс. скончались.

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