Рекордные протесты в Хабаровске, 6,1 тыс. случаев коронавируса. Главное за выходные
В Хабаровске десятки тысяч человек протестовали против ареста губернатора Сергея Фургала. Чешский центр отрицает связь с журналистом Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене.
За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса, зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровел 3 481 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране обнаружено 771 546 случаев болезни, умерли 12 342 человек, выздоровели 550 344 человека.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего коронавирусом заразились свыше 14,36 млн человек, из них более 603 тыс. скончались.
В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым
Чешский «Центр безопасности анализа и предотвращения угроз» (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене советника «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и не связан с Сафроновым. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пиар-менеджера центра Игоря Суворова.
Он подчеркнул, что Иван Сафронов не имеет никакого отношения к центру. «Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами», — добавил Суворов.
В Хабаровске прошел рекордный протестный митинг
В Хабаровске не стихают протестные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В субботу на митинг вышли, по разным оценкам, до 50 тысяч — это рекордная протестная акции в истории региона. В воскресенье, 19 июля, протесты продолжились, но собрали несколько сотен человек.
Акции в поддержку Фургала прошли также во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске участники митинга выкрикивали лозунги в поддержку Фургала, а также скандировали: «Мы пришли сами» — в ответ на заявление мэра города Сергея Кравчука, утверждавшего, что митинги проплачены, сообщает Русская служба Би-би-си.