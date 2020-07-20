«Мы почти супермены». Как парни с Уралмаша накрыли своим Wi-Fi всю Россию

Wi-Fi сегодня — непременное условие работы тех общественных заведений, которые заботятся о своих клиентах. От стабильности и качества связи нередко зависят отзывы о каком-нибудь баре или ресторане. Но устойчивым подключением может похвастаться далеко не каждое заведение. «Обычным провайдерам нет особого смысла заботиться о качестве Wi-Fi. Он по-любому получает свои деньги — в виде абонентской платы. Наш сервис построен иначе: если мы не обеспечим качество, мы просто останемся без дохода», — поясняет Евгений Мельников, один из создателей «Креативного синдиката». Эта компания семь лет назад, еще до вступления в силу федерального закона, запустила сервис Hvala Cloud — многофункциональные страницы авторизации при подключении к публичному Wi-Fi. Сегодня система Hvala установлена в заведениях Москвы, Тюмени, Воронежа, Сочи, Перми, Новосибирска, Уфы, и, конечно, родного Екатеринбурга. Представлена компания и в странах Ближнего Зарубежья — Казахстане и Беларуси. Как парням с Уралмаша без профильного образования и связей удалось построить компанию и почему они называют себя суперменами для бизнеса — Евгений Мельников рассказал DK.RU.

Основателей «Креативного синдиката» трое. Кроме Евгения (это он на фото) еще Кирилл Евсюков и Денис Гараев. Кирилл и Денис закончили УрФЮИ, а потом получили второе высшее в РГППУ. Евгений называет себя самоучкой: «Мы простые ребята с Уралмаша. Всего добились сами, без какого-то блата. Я и учился многому сам. Когда только начали подключать, поняли, что на нашем оборудовании мы систему отладили, а у других — все другое. Ночами смотрел ролики на YouTube, а днем уже применял знания на практике»

«Мы были первыми на этом рынке»

— Все началось в 2012 году. Я работал в разных сферах, искал себя. Были разные мысли, возможности. Но в голове все время вертелась мысль, как соединить IТ и рекламу — эти направления развивались особенно бурно. Одни знакомый бизнесмен как-то, выслушав меня, сказал: почему бы не показывать рекламу при подключении к Wi-Fi.

Мы с ребятами начали интересоваться, нашли аналогичные американские и итальянский сервисы. Законтачились с итальянцами — они среди лидеров этого рынка, купили у них лицензию. Нашли первого клиента — рестораны «Своя компания». Подключили, но тогда дело не пошло.

Шел 2013-й год, еще не было закона об идентификации при подключении к интернету, люди оказались не готовы к такому виду захода в Wi-Fi, как предлагали мы. Привыкли к обычному способу: пароль, sms, доступ. А у нас не так: у нас при подключении выдается новость или рекламный баннер. Человек может кликнуть на него и почитать информацию, либо закрыть — и отправиться сёрфить.

В итоге «Своя компания» потребовала такой доступ убрать. Мы, конечно, убрали, стали анализировать: в чем наша ошибка. Прикинули, поняли, что сервис, который мы предлагали по итальянской лицензии, не рассчитан на русский менталитет. Чтобы нам привлечь аудиторию, надо писать что-то свое.

Нашли программистов и стали делать так, как мы это видим — как для себя. Пока разрабатывали свой софт, появился закон о том, что пользователи должны регистрироваться при подключении к гостевому Wi-Fi — по номеру телефона либо через соцсети. Интересно, что на местах — в ресторанах, в фитнес-клубах, гостиницах — ничего о нововведениях не знали. Мы прозванивали компании, спрашивали, есть ли гостевой Wi-Fi с формами авторизации. Сам Wi-Fi много у кого был, но о законе никто даже не слышал. Мы несли не только новый продукт, но и помогали работать с соблюдением всех правовых норм.

Офис у ребят вполне оправдывает слово «креативный» в названии компании: тут и диджейские вертушки, и расписанные в разной технике стены, и милый домашний ковер с цветочками. Когда ввели ограничительные меры по COVID, ребята вначале перешли на удаленку. Но долго работать так не смогли. Вначале вышли Евгений с Кириллом (на фото справа), потом Денис (на диване) и Анна — она занимается франшизами

«Заплатить один раз — пользоваться всю жизнь»

Постепенно мы стали наращивать базу клиентов. Сначала к нам подключались, в основном, рестораны и кафе, потом начали сотрудничать со спортивными центрами — например, с заведениями культуры. В итоге подключили к своему сервису практически весь Екатеринбург. И это при том, что у других провайдеров — и мобильных операторов, и стационарных типа Dom.ru, «Инсис» и т.п. — у всех уже была авторизация. Но у них совсем другая система ценообразования.

Обычно провайдеры берут абонентскую плату: условных 2000 руб. в месяц ресторан должен отдать, чтобы него был гостевой Wi-Fi. Мы сделали по-другому. С каждой точки берем единоразовый платеж, в который входит инсталляция оборудования и ПО, все настройки, личный кабинет, обучение, а еще — дальнейшая техподдержка и гарантия качества на всю жизнь.

Источник: Hvala Cloud

Но мы оставляем за собой право размещать рекламу. Она показывается один раз — при подключении гостя к сети. Реклама никак не противоречит стандартам заведения, то есть, к примеру, если пользователь подключается к Wi-Fi «Макдональдса», он не увидит рекламу «Бургер Кинга» или KFC. Еще на этапе переговоров прописываем с клиентом стоп-лист: что нельзя показывать. Редактировать его можно в любой момент и до бесконечности.

При этом сама компания-клиент может размещать собственную рекламу: рассказывать о своих акциях, ближайших мероприятиях. Допустим, человек пришел в Ben Hall, вышел в интернет через Wi-Fi — вначале всплывает окошко: «Сегодня два пива по цене одного», или показывается афиша концертов на предстоящий месяц.

Можно также выстраивать коммуникацию с гостем непосредственно через Wi-Fi — пользователь может оставить отзыв, оценить сервис, ответить на опрос и и т. д. В итоге у того же ресторана появляется дополнительный маркетинговый инструмент — в виде статистики, которая собирается при подключении. Например, сразу видно — человек первый раз подключился к сети, то есть это новый гость, или он приходит сюда постоянно: наш продукт позволяет авторизоваться один раз, при следующих подключениях система автоматом определит пользователя и предложит выбрать сеть.

Источник: Hvala Cloud

Эти данные компания может использовать в своих целях: новым клиентам предложить какой-нибудь профит, завсегдатаям — сделать скидку. Если пользователи подключаются через соцсети, оттуда, как правило, подтягиваются дни рождения — это тоже можно использовать для повышения лояльности.

«Просили пользователей разбить телефон или припарковать машину»

Всю необходимую информацию заведение должно разместить до того момента, как пользователь уйдет в интернет. При выходе в Сеть вначале человек видит рекламный баннер, который мы разместили. Он может его закрыть или перейти по нему — если вдруг стало интересно. 95%, конечно, нажимают на крестик, но есть 5% тех, кто коммуницирует с баннером. А это на самом деле огромный процент! Если брать CTR в классическом варианте, там средний показатель 0,5%. 1% — это уже огромная цифра. У нас же в среднем 5%, бывает и по 20% — если баннер какой-то игровой.

Например, мы делали баннер, который имитировал разбивающийся экран. То есть человек выходит в интернет, ему предлагают: разбей экран. Он жмет кнопку — пиксели начинают сыпаться. После этого появляется уже собственно рекламное сообщение. Вот у этого баннера был очень хороший отклик.

Чтобы «затянуть» человека, мы при изготовлении баннеров часто используем игровые техники. Скажем, для Мазды делали интерактивную рекламу. Тогда продвигали модели автомобилей с автопарковкой. Пользователь при выходе в интернет видит картинку: два автомобиля, между которыми надо вписать Мазду. И призыв: запаркуй меня. Человек наживает кнопку, Мазда сама встает между машинами — и после этого выпадает рекламное сообщение: в таком-то автоцентре осталось такое-то количество машин с автопарковкой.

В офисе есть даже своя картинная галерея. А в 2019 г. здсь размещалась одна из площадок Ночи музыки: можно было послушать семплы диджеев или сыграть самому. «Человек 500, наверное, к нам зашли», — вспоминает Евгений

Но, повторюсь, всегда есть крестик, ты можешь его нажать и уйти восвояси. Конечно, можно было бы крутить по несколько баннеров — и только после этого давать доступ в сеть. В Москве в метро именно так и сделано: если вы на станции подключаетесь к сети, вначале нужно посмотреть минут 15 рекламы. У нас же всего один рекламный ролик, который можно сразу закрыть — если тебе неинтересно. И мы никогда не сделаем три или полтора — это не в наших интересах.

Наша модель отлично себя показала: сегодня с нами в Екатеринбурге работают практически все рестораны, многие фитнес- и автоцентры, «Екатеринбург-Арена», ДИВС, ТЮЗ, библиотека Белинского, Metro Cash&Carry. Когда поняли, что Екатеринбурга нам мало, стали предлагать свои услуги в других городах — через франшизу. Сегодня так работаем по всей России, а еще в Казахстане и Белоруссии.

«Спешим на помощь бизнесу»

Конечно, пандемия отразилась на нас. Рестораны, фитнес-центры закрылись — мы враз остались без клиентов. Три месяца, пока все было закрыто, мы искали для себя новые пути развития. Освоили тендерные площадки — хотим предлагать свои услуги, например, университетам. Если раньше был у нас упор на рекламу и франшизу, теперь увидели вот такой путь.

Хотя в Екатеринбурге очень много неподключенного бизнеса. Или такого, где вроде Wi-Fi заявлен, но по сути его нет. Сам недавно было в офисе Cбера, там Wi-Fi — от очень крупного провайдера. Попробовал подключиться — он просто не работает.

Сейчас у нас появилась идея помочь бизнесу. Те, кто сегодня выходит на рынок — после пандемии, после трех месяцев без выручки, если они подключены по стандартной схеме к провайдеру, должны платить ему абонентку. А для многих это сложно. Мы же готовы снизить по максимуму цены на свои услуги — подключать новые точки по цене оборудования, это в районе 3-4 тыс. руб. Оборудование остается в пользовании компании, мы сами все настраиваем, даем личный кабинет, обучаем функционалу, который можно, как я уже говорил, использовать для маркетинговых исследований и в дальнейшем монетизировать эти сведения. Мы как супермены: в трудную минуту готовы помочь бизнесу, не навариваясь на и так пострадавших предпринимателях.

Компаниям не надо париться за то, чтобы каждый месяц деньги уходили на счет провайдеру, иначе останешься без Wi-Fi. Все четко и ясно. Один раз заплатил — пользуешься всю жизнь. Если что-то не работает, клиент даже не в курсе этого: мы узнаем первыми и быстро устраняем. Потому что это в наших интересах: мы зарабатываем на новых подключениях и показе рекламы. И в том, и в другом случае важно, чтобы все стабильно работало, и люди без проблем выходили в интернет.

«Любой турист ищет Wi-Fi, городу развитая сеть только на пользу»

Хотели бы, конечно, поработать с городским пространством: сделать Wi-Fi в общественном транспорте, на остановках, в публичных местах — на той же Плотинке.

У нас был такой опыт, но не слишком успешный. Мы подключали к Wi-Fi 10 трамваев — в них можно было бесплатно выходить в сеть. Но люди не слишком этим пользовались. Еще пробовали сделать Wi-Fi на одной из остановок — у архитектурного университета: там всегда многолюдно, причем много именно молодежи — студентов, старшеклассников, активных пользователей интернета. Поставили хороший роутер, оклеили всю остановку листовками, на которых говорилось, что здесь можно подключиться к Wi-Fi бесплатно. Запустили все это в конце августа-начале сентября, как раз когда самый поток. Полтора месяца стояло оборудование — подключений было очень мало, буквально по пальцам пересчитать. В итоге все сняли. Думаю, не пошло, потому что это была единственная остановка. Если подключать — то все, хотя бы в центре. И громко об этом рассказывать, чтобы все знали.

Тут все должно идти от администрации города: если будет стремление продвинуть город — будет в центре бесплатная сеть. Вообще это актуально: все туристы пользуются Wi-Fi — потому что это дешево. Мы намерены развивать внутренний туризм, но почему-то сделать Wi-Fi нам не дают. Даже мысль об этом не приходит в голову нашим чиновникам. Даже если прийти, рассказать, показать, свои деньги вложить — нет, им это не надо. Я так говорю, потому что у нас был опыт такого общения. Для мэрии свободный Wi-Fi — где-то 125-м месте. Хотя сегодня потребность в стабильном интернет-соединении — она одна из самых базовых, особенно для путешественников.

Источник: Hvala Cloud

Если нам отдадут набережную в Екатеринбурге, мы сделаем так, что Wi-Fi тут будет на 100% — любое подключение за секунды, на любом устройстве. Приедут к нам какие-нибудь французы или жители Анталии, где, к слову, на пляже заявлен Wi-Fi, но подключиться к нему невозможно. Походят по нашей набережной и увидят, как это может работать. Вернутся домой и будут рассказывать: «Вот в Екатеринбурге — а вы вообще знаете, где это! — можно с любой скамейки бесплатно выйти в Сеть. Вот у кого учиться надо!»

Фото, инфографика: Игорь Черепанов