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Переставили станки — и поставили личный рекорд. Разбираем кейс оптимизации производства

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Переставили станки — и поставили личный рекорд. Разбираем кейс оптимизации производства
Иллюстрация: Пресс-служба РЦК

Нацпроект уже повысил эффективность у нескольких десятков производственных компаний Свердловской области. В ближайшие четыре года производительность труда повысят еще три сотни предприятий.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

​Представители Регионального центра компетенций утверждают: увеличить выработку на предприятии на 30% вполне реально без дополнительных инвестиций, модернизации оборудования и поиска новых сотрудников. Достаточно сократить существующие издержки, стандартизировать процессы и внедрить принципы бережливого производства. Звучит, как сказка, однако специалисты Регионального центра компетенций, который уже полтора года реализует в регионе нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», могут привести десятки примеров такого «сказочного» преображения предприятий. Для спецпроекта DK.RU они разобрали кейс работы с ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». За пять месяцев оптимизации всего одного участка удалось добиться значительного роста производительности целого цеха. А дальнейшее тиражирование полученного опыта на весь завод позволит вывести предприятие на новый уровень, увеличить объем выпуска и повысить качество продукции, расширить количество и географию клиентов.

Компания: ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», который изготавливает и поставляет прокатные валки для листопрокатных и сортопрокатных станов, ролики для трубопрокатных станов, бандажи для строительной индустрии и металлургической промышленности. На заводе работает около 650 человек.

Переставили станки — и поставили личный рекорд. Разбираем кейс оптимизации производства 1

В последние годы предприятие неоднократно обновляло свой производственный парк и расширяло номенклатуру продукции, которая востребована как в России, так и за рубежом. В марте этого года в эксплуатацию был запущен обрабатывающий центр по производству крупных валков массой свыше 30 тонн, а в ближайшие годы на предприятии планируют запустить производство валков массой до 75 тонн.

Спрос на продукцию завода растет быстрее производительности труда, что грозит просроченными контрактами, возможной потерей клиентов, репутационными рисками и штрафами. Поэтому для предприятия очень важно оптимизировать процессы, чтобы производить продукцию не только качественно, но и в тех объемах и в те сроки, которые требуют от него потребители.

Цель: Повысить производительность труда

Задачи:

  • снизить объем незавершенного производства;
  • уменьшить объем брака;
  • увеличить ежемесячную выработку на одного сотрудника;
  • сократить время на производственные процессы и уменьшить процент простоя оборудования.

Что мы делали:

Для начала мы познакомились с вальцеделательным производством и на совместном совещании с представителями завода выбрали участок, который в наибольшей степени нуждался в оптимизации  участок черновой обработки прокатных валков в вальцемеханическом цехе. Поскольку он находится в начале цепочки переделов, его простои негативно сказывались на деятельности других участков.

Переставили станки — и поставили личный рекорд. Разбираем кейс оптимизации производства 2

Оптимизировали эргономику производственного участка

Мы сделали диаграмму спагетти (графическое отражение перемещений работника) и поминутный хронометраж действий сотрудников цеха и выяснили, что во многом низкая производительность связана с плохой эргономикой участка. Из-за нее время на производственные процессы неоправданно увеличивается, оборудование простаивает (до 8% от общего фонда рабочего времени оборудования цеха), скапливается большой объем незавершенного производства.

Чтобы решить эту проблему, мы изменили расстановку объектов в цехе: на 25 метров перенесли заточный станок, на 180 метров — участок слесарных работ и маркировки.

Результат: если в феврале общая дистанция транспортировки изделия по цеху составляла 1120 метров, то в июне она составила 940 метров. Это сократило время производственных операций, снизило объем НЗП и время простоя оборудования.

Когда мы оценили процесс перемещения валков по цеху методами, предложенными представителями РЦК, мы наглядно увидели, как много перемещений и непроизводительной работы совершаем. В итоге перенесли участок маркировки валков и приемки ОТК, а также заточной станок: конфигурация цеха со временем менялась, и по оставшимся рабочим местам до станка было ходить далеко, — рассказывает начальник вальцемеханического цеха Дмитрий Шавриков.

Внедрили принципы бережливого производства и стандарты 5С на рабочем месте

Анализ работы на этом участке показал, что процесс тормозит большое количество разнообразных неудобств. Некоторые вызваны объективными причинами и требуют временных и денежных затрат — например, установка нового оборудования для отгрузки на склад валков весом свыше 30 тонн, закупка нового инструмента и расходников, повышение квалификации станочников. Безусловно, со временем эти вопросы будут решены. Но интересно, что значительную часть проблем можно устранить без каких-либо вложений с помощью стандартизации процессов. Например, в цехе не хватает стеллажей для хранения, у сотрудников нет привычки поддерживать чистоту на рабочих местах, полуфабрикаты и готовая продукция хранятся в одном месте, нет места под ОТК. Доходит до смешного: нет емкостей под металлическую стружку. Все это приводит к тому, что производительность труда снижается, а количество брака и простоев — растет.

Мы помогли рационально организовать рабочее место, прописали стандарт его уборки, передачи другому сотруднику. Регламентировано было все, вплоть до обращения тары из-под стружки.

В результате у сотрудников значительно сократилось количество непродуктивных рабочих действий. А то, что их было много, стало понятно после составления хронометража рабочего времени, по которому, например, было видно, сколько времени терял рабочий на поход в кладовую за режущей пластиной, которой не оказалось в шкафу с инструментами на рабочем месте, а обнаруживалось это уже после запуска станка.

Переставили станки — и поставили личный рекорд. Разбираем кейс оптимизации производства 3

Внедрили стандартизацию процессов

Стандартизация процессов, по сути, входит в систему 5С, но хотелось бы остановиться на ней отдельно. Мы ввели несколько стандартов, касающихся непосредственно производства: «Заточка резца», «Подвод резца к валку на станке», «Отрезка прибылей», «Подготовка валка под УЗК», «Урезка бочки валка» и так далее.

Каждая рабочая операция была прописана максимально точно, что исключает двойные толкования и самодеятельность. Это значительно повысило качество работы и снизило количество брака, а значит, увеличило объем выпускаемой качественной продукции. Всю информацию о стандартах, регламентах, ходе работы участка любой сотрудник мог получить в информационном центре, организованном в цехе. Это особенно важно при сменном характере работы, кроме того, такая производственная информационная точка облегчает адаптацию новых сотрудников.

Изначально к внедрению новых регламентов и принципов работы сотрудники отнеслись настороженно, однако со временем работники цеха сами подключились к этому процессу.

Люди поверили. И практически все станочники активно участвовали в процессе, давали предложения по улучшению организации своих рабочих мест, — рассказывает Дмитрий Шавриков.

Результат:

  • Время протекания производственных процессов сократилось с 192 до 145 часов;
  • запасы незавершенного производства уменьшились на 30%;
  • ежемесячная норма выработки на человека выросла с 15 до 17,2 тонн (в масштабе цеха, в котором работают 76 станочников, прирост равен152 тоннам в месяц);
  • повышение производительности труда только на одном участке позволит в будущем году на имеющихся мощностях выпустить на 20% больше продукции.

За месяц цех обеспечил серьезный прирост и превысил 1400 тонн выработки. Это железный аргумент за то, чтобы и дальше двигаться, не останавливаться, чтобы был постоянный результат. Это важно, — заявил директор по производству и перспективному развитию КЗПВ Радий Гималетдинов. По его словам, такого результата у вальцемеханического цеха еще не было.

Для достижения подобных результатов не потребовалось ни сколько-нибудь серьезных инвестиций, ни увеличения штата, ни длительного времени: проект занял около пяти месяцев. В дальнейшем планируется распространить принципы стандартизации процессов и бережливого производства на других участках производства: шлифовки, фрезеровки, чистовой обработки, а также внедрить планово-предупредительные ремонты.​

Что такое нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» и как принять в нем участие?

 
Что такое региональный центр компетенций?
Региональный центр компетенций — региональный аналог федерального центра, который реализует национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Эксперты центра помогают предприятиям найти резервы без дополнительных инвестиций, сократить издержки и потери, внедрить работающие схемы повышения производительности труда. Рост выработки при тех же исходных данных можно увеличить на 30%. К программе подключились 63 субъекта РФ — это более 1,5 тыс. предприятий.
Что уже успел сделать РЦК в регионе?
В проекте «Производительность труда и поддержка занятости» принимают участие 66 копаний из Свердловской области. До 2024 г. (год окончания проекта) Региональный центр компетенций при поддержке федеральных коллег должен помочь повысить производительность труда на 308 предприятиях Свердловской области.
Кто может принять участие в национальном проекте?
На участие могут претендовать компании, которые:
  • работают в сфере обрабатывающих промышленных производств, транспортного, строительного, сельскохозяйственного секторов и отрасли ЖКХ;
  • получили за последний год от 400 млн руб. до 30 млрд руб. выручки;
  • имеют уставной капитал, в котором доля участия налоговых резидентов иностранных государств не превышает 25%.

Чтобы принять участие в программе, необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.

 

 

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