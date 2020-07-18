Рубль может заметно укрепиться в августе-сентябре. Тому сразу три причины

Российская валюта в ближайшие месяцы может заметно укрепиться. Такое предположение высказали аналитики «Альфа-банка» Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Потенциал укрепления рубля в III квартале будет зависеть от состояния капитального счета, пишет «Российская газета».

Аналитики отметили, что выплаты дивидендов будут ниже, чем годом раньше, это снизит риски давления на курс рубля. Кроме того, Минфин через Банк России продолжает продавать валюту на рынке (ожидается, что в июле будет продано примерно $1,5 млрд), и можно ожидать, что продажи продолжатся, по крайне мере, в августе-сентябре, рассчитывают Орлова и Киюцевская.

Может повлиять и большой приток капитала из-за роста размещений на российском долговом рынке. Рост потребности Минфина в заимствованиях может привлечь больше иностранных инвесторов, особенно если они улучшат отношение к развивающимся рынкам.

Аналитики считают, что курс рубля в III квартале 2020 года может составить 65 рублей за доллар. При этом к концу года курс российской валюты может составить 67 рублей за доллар, так как геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 года, после президентских выборов в США.