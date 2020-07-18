Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.07
71,71
81,68
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рубль может заметно укрепиться в августе-сентябре. Тому сразу три причины

6 162
Рубль может заметно укрепиться в августе-сентябре. Тому сразу три причины
Иллюстрация: pixabay.com

Российскую валюту в третьем квартале может ждать заметное укрепление. Но на стабильность такого положения рассчитывать не стоит, ситуацию мгновенно изменят выборы в США.

#НОВОСТИ

Российская валюта в ближайшие месяцы может заметно укрепиться. Такое предположение высказали аналитики «Альфа-банка» Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Потенциал укрепления рубля в III квартале будет зависеть от состояния капитального счета, пишет «Российская газета».

Аналитики отметили, что выплаты дивидендов будут ниже, чем годом раньше, это снизит риски давления на курс рубля. Кроме того, Минфин через Банк России продолжает продавать валюту на рынке (ожидается, что в июле будет продано примерно $1,5 млрд), и можно ожидать, что продажи продолжатся, по крайне мере, в августе-сентябре, рассчитывают Орлова и Киюцевская.

Может повлиять и большой приток капитала из-за роста размещений на российском долговом рынке. Рост потребности Минфина в заимствованиях может привлечь больше иностранных инвесторов, особенно если они улучшат отношение к развивающимся рынкам.

Аналитики считают, что курс рубля в III квартале 2020 года может составить 65 рублей за доллар. При этом к концу года курс российской валюты может составить 67 рублей за доллар, так как геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 года, после президентских выборов в США.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге растут цены на вторичное жилье. Но не на все и не вездеВ Екатеринбурге растут цены на вторичное жилье. Но не на все и не везде
    34 959
  • Дефицит врачей, ветхие больницы. На Урал с проверкой прибыл министр здравоохраненияДефицит врачей, ветхие больницы. На Урал с проверкой прибыл министр здравоохранения
    47 855
  • После приезда Мурашко в региональном минздраве ожидаются кадровые перестановкиПосле приезда Мурашко в региональном минздраве ожидаются кадровые перестановки
    61 485
  • «Одно дело рассуждать про падение на 35%. А как ты себя поведешь, когда тают твои деньги?»«Одно дело рассуждать про падение на 35%. А как ты себя поведешь, когда тают твои день...
    11 985
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.