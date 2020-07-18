В России нашли еще 6,2 тыс. случаев коронавируса. Люди все меньше готовы носить маски

За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса, умерли 124 летальных человека, полностью выздоровели 7 490 заболевших. Всего в стране зарегистрировано 765 437 зараженных, 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.

В Москве обнаружено 578 новых случаев, в Свердловской области — 259, Ханты-Мансийском автономном округе — 247, Санкт-Петербурге — 238, Нижегородской области — 205, Алтайском крае — 201.Более 100 случаев также в Иркутской, Московской, Мурманской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Омской, Ульяновской, Тюменской, Воронежской, Архангельской и Ростовской областях, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях.

Жители российских городов-миллионников стали реже использовать маски и перчатки в общественных местах, показал опрос агентства маркетинговых исследований Wanta Group. В начале июля в продуктовых магазинах их носили 81% по сравнению с 86% в конце июня.

Всего в мире, по данным Роспотребнадзора на 18 июля, выявлено 14 млн заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 240 297 случаев. Зарегистрировано 596 277 случаев летальных исходов, в том числе за день — 5 679.