Ак Барс Банк внедрил в интернет-банк для бизнеса сервис по заказу справок

В дистанционных каналах Ак Барс Бизнес Онлайн и Ак Барс Бизнес Драйв клиенты банка могут заказать около 20 видов справок: о состоянии расчетного счета, о кредитной истории, о деловой репутации по форме клиента, о начисленных и уплаченных процентах, о суммах уплаченных комиссий по банковской гарантии, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о закрытии договора, обо всех обязательствах кредитного характера, о принятом в залог обеспечении и другие.

Чтобы заказать и получить справку онлайн через интернет-банк, необходимо перейти в раздел «Продукты и услуги», далее «Электронный офис» и «Запросы справок». Статус исполнения отобразится в этом же разделе. Время ожидания зависит от вида справки. Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв вошёл в топ-3 самых эффективных банков для малого бизнеса по версии Markswebb.