Приставы закрыли беседки свердловского депутата на Шарташе

Судебные приставы Кировского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области приостановили деятельность парка отдыха «Место встречи» в Екатеринбурге на ул. Отдыха, 107. Как сообщает пресс-служба ведомства, парк осуществлял свою деятельность, «не выполняя санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, разрешая аренду беседок, при этом не обеспечивая соблюдение посетителями мер защиты, а именно нахождение людей без индивидуальных средств защиты на территории парка, а также полное отсутствие социального дистанцирования».

Деятельность парка по решению суда приостановлена на двадцать суток, входные группы опечатаны.

Сетью экопарков «Место встречи» владеет компания «AVS Group» депутата свердловского Заксобрания Валерия Савельева. В пресс-службе компании DK.RU сообщили, что исполняют решение суда:

Оно вступило в силу со вчерашнего дня, и мы прекратили свою деятельность, но собираемся обжаловать решение в ближайшее время в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что ранее областные власти взялись за проверку магазинов и ресторанов, которым разрешено работать в формате летних веранд. По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, были проверены торговые объекты во всех районах Екатеринбурга, выявлены идентичные нарушения, писал DK.RU.