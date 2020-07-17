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Запоминать быстро и надолго. Нейрофизиологи поняли, что нужно мозгу

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Запоминать быстро и надолго. Нейрофизиологи поняли, что нужно мозгу
Иллюстрация: pixabay.com

Усваивать любую информацию быстро и оставлять ее в памяти надолго крайне сложно, если вы занимаетесь дома или в офисе. Отправляйтесь в незнакомое место, и все получится. КАК это работает.

#ЛАЙФХАКИ

Нейробиологи заявили, что скорость, с которой мозг запоминает информацию, зависит от местонахождения человека. Повысить производительность дома или в офисе получится вряд ли, зато это легко получится в незнакомом месте, пишет Inc.com, ссылаясь на исследование в журнале Neuron.

Незнакомая обстановка заставляет нас вырабатывать дофамин — вещество, которое отвечает за систему поощрений. Когда тело выделяет его,  у нас улучшается настроение, обостряются желания, повышается мотивация. Также дофамин заставляет мозг быстрее усваивать и дольше удерживать информацию.

Иными словами, удовольствие, которое человек получает от пребывания в новом месте, помогает ему запоминать информацию быстрее.

С практической точки зрения, полученные результаты напоминают, что надо чаще вырываться из рутины и искать новый опыт, если мы хотим учиться быстрее, — пишут нейробиологи.

Важно, чтобы новое место было совершенно незнакомым. Ради скорости и качества запоминания нужно каждый раз искать для учебы новую локацию. Это не обязательно должно быть место с необычным видом или атмосферой. Важно, чтобы оно было незнакомым, чтобы мозг его не узнавал.

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