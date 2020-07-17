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Мясо или рыба? Маска и санитайзер. Как COVID изменил правила перелетов по всему миру

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Мясо или рыба? Маска и санитайзер. Как COVID изменил правила перелетов по всему миру
Иллюстрация: pixabay.com

В самолетах больше не кормят, воздух чистят как в операционных, регистрируют на рейс автоматически. Неужели старых добрых перелетов с дьюти фри и вином на борту больше не будет?

#ЛАЙФХАКИ

Сильнее всего пандемия, пожалуй, повлияла на индустрию туризма и авиаперевозок. Skysсanner публикует серию статей «Новый мир путешествий», в которых рассказывает о путешествиях будущего. Первая часть — об авиаперелетах посткоронавирусной эпохи. Главное в материале DK.RU.

В аэропортах введено множество новых правил, призванных сделать перелеты безопаснее для путешественников и сотрудников авиаиндустрии. Эти меры предосторожности включают строгий подход к дезинфекции помещений, замену многих услуг самообслуживанием и внедрение большей социальной дистанции. 

Пассажиры уже регистрируются на рейс через стойки самостоятельной регистрации, а температуру им меряют бесконтактные термометры. Среди других нововведений — требование постоянно носить маску и обрабатывать руки санитайзерами на специальных станциях, расставленных по всему аэропорту.

Швейцарская авиакомпания SWISS недавно опубликовала видео, в котором один из ее инженеров объясняет, как работает система высокоэффективного удержания частиц HEPA. Эти системы уже есть в самых современных самолетах, и они практически идентичны тем, что используются в операционных. Фильтры HEPA крайне эффективны в очистке воздуха от вирусов, бактерий и других патогенов.

Также не исключено, что пассажирам нужно будет носить не только маски, но и перчатки на протяжении всего полета. На длительных рейсах маски необходимо менять каждые три часа.

Многие авиакомпании ограничили выбор товаров, еды и напитков на борту. Другие — совсем от этого всего отказались, чтобы было как можно меньше контактов между пассажирами и экипажем. Также пассажиров просят покидать свои кресла во время полета исключительно ради похода в туалет. Туалеты регулярно дезинфицируют.

Некоторые перевозчики, чтобы обеспечить максимальную социальную дистанцию между пассажирами, оставляют два кресла в ряду свободными: не продают на них билеты. Другие рассаживают пассажиров в шахматном порядке, но есть и те, кто придерживается прежних правил рассадки и заполняет борт на 100%.

Эксперты в области авиации сходятся в том, что COVID-19 — самое влиятельное событие за всю историю индустрии.  Возможно, нам предстоит познать в деле дезинфекционные тоннели вроде тех, что сейчас проходят испытания в Китае: они дезинфицируют человека с головы до пят. Багаж может подвергаться такой же глубокой чистке с помощью дезинфицирующего облака или ультрафиолета, убивающего бактерии.

Авиакомпании просят пассажиров отказаться от полета, если те плохо себя чувствовали в последнюю неделю. Всем измеряют температуру перед контролем безопасности, а иногда и еще раз, перед посадкой в самолет. К этим мерам могут добавить анализ крови, который покажет, не является ли пассажир бессимптомным носителем вируса.

Среди еще более далекоидущих идей — предложение развернуть все средние кресла в самолетах против движения и снабдить их защитными экранами. В аэропорту Токио тестируют персональные самоходные мобили для пассажиров с ограниченными возможностями.

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