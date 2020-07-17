301 случай, крестный ход на 10 тыс. человек, приезд министра. Главное о Covid-19 17 июля

В Свердловской области зарегистрирован 301 новый случай COVID-19. По данным регионального оперштаба, наибольшее число случаев традиционно пришлось на Екатеринбург (+185). Кроме того, диагноз подтвержден у жителей Алапаевска, Артемовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Ивделя, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Выписано 336 человек (всего врачи вылечили 11 273 пациента). Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19 (всего 188). Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса достигло 17 285. Состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 74 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 828. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Вместе с тем в ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошел крестный ход до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. По данным Екатеринбургской епархии, в нем приняли участие 10 тыс. человек.

В связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции все мероприятия проходят с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: масочный режим, дезинфекция рук, измерение температуры участников богослужений и крестного хода. Добровольцы напоминают верующим о необходимости соблюдения социальной дистанции, — говорится в сообщении пресс-службы Екатеринбургской епархии.

На фото, опубликованных епархией, действительно можно увидеть людей в масках:

Источник фото: Екатеринбургская епархия

Утром в Екатеринбург прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он провел совещание с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и губернатором региона Евгением Куйвашевым. Губернатор на встрече с министром назвал ситуацию с коронавирусом «напряженной, но стабильной». Михаил Мурашко после совещания заявил, что коечный фонд медучреждений Свердловской области заполнен на 86%. И в целом по стране достаточно медицинских учреждений, которые мобилизованы для помощи больным COVID-19, пишет JustMedia:

Россия имеет один из самых низких показателей смертности в мире. Мы разворачивали в пиковые нагрузки до 184 тыс. коек в стране. Сегодня их количество сократилось, и мы имеем в районе 160 тыс. коек при нагрузке, которая колеблется в районе 112-113 тыс. пациентов. Количество реанимационных коек в стране составляет 25 тыс., из них задействованы около 10%.

Кроме того, министр сказал, что в течение ближайших двух недель будут завершены клинические испытания одной из вакцин от COVID-19, но работа над вакцинами еще продолжается. Также он призвал жителей соблюдать ограничения, носить маски в общественных местах и не «испытывать стационары на прочность».