Дилер BMW в Екатеринбурге представил эксклюзивные предложения на роскошные автомобили

Официальный дилер BMW АвтоХаус в июле 2020 г. объявил уникальные предложения* на приобретение флагманских седанов — новых BMW 7 серии.

— Наш дилерский центр привез в Екатеринбург роскошные седаны BMW 7 серии, — делится директор BMW АвтоХаус* Татьяна Вишнякова. — Люксовые автомобили предполагают особый подход к формированию предложений на них. Поэтому будущим владельцам данных уникальных автомобилей мы решили сделать эксклюзивные предложения. Приглашаем в АвтоХаус на обсуждение индивидуальных условий, в котором я также готова лично принять участие, чтобы предоставить клиентам максимум привилегий при приобретении BMW 7 серии.

Все BMW 7 серии, представленные в дилерском центре АвтоХаус, имеют интеллектуальную систему полного привода BMW xDrive, превосходные комплектации M Sport или Exclusive. Эксклюзивные предложения действуют при любой схеме приобретения роскошных седанов, но особо привлекательны — при покупке на юридическое лицо. Например, от BMW Лизинг**, который с 1 июля 2020 года снизил ставку на 1% по всем лизинговым программам на приобретение автомобилей BMW.

Новый BMW 7 серии с широким выбором стандартных и опциональных систем помощи водителю подтверждает свой статус одной из самых инновационных и прогрессивных моделей класса «люкс».

— Если вы привыкли быть впереди всех, то новый BMW 7 серии — автомобиль для вас. Это лучший способ проявить свою индивидуальность и привилегированность, — комментирует менеджер по корпоративным продажам BMW АвтоХаус Сергей Цветков. — BMW 7 серии производит неизгладимое впечатление с первого взгляда. Изящная линия крыши, подобная купе, подчеркивает спортивный профиль автомобиля. Роскошная, индивидуальная отделка. Вентилирование, подогрев переднего и заднего ряда сидений, регулируемый угол наклона сидений и спинки, большой запас свободного пространства в ногах позволяют приятно расслабиться. Вид через панорамную стеклянную крышу или мягкое свечение комфортной подсветки радует глаз. Звук уникальной аудиосистемы Harman Kardon ласкает слух. Разнообразные интеллектуальные системы помощи водителю, взаимодействие с помощью сенсорного управления, жестов и голоса. Невероятное сочетание идеальной динамики и непревзойденного комфорта. В BMW 7 серии короткие и длительные путешествия превращаются в незабываемые события.

Простор, разнообразие вариантов отделки, гармоничный дизайн и исключительное качество исполнения создают атмосферу утонченной роскоши в салоне нового BMW 7 серии.

Новые BMW 7 серии доступны в официальном дилерском центре BMW АвтоХаус на Сибирском тракте, 26 по эксклюзивным предложениям в июле 2020 г.

В АвтоХаус также действуют индивидуальные предложения на эксклюзивные автомобили класса «люкс» — трехтрядные кроссоверы BMW X7 и четырехдверные спортивные BMW 8 серии Gran Coupe, двухдверные — BMW 8 серии Coupe и BMW 8 серии Cabrio.

Флагманы BMW — трехрядный, прогрессивный кроссовер BMW X7 и элегантный, инновационный BMW 7 серии.

Новый BMW 8 серии Coupe или BMW 8 серии Cabrio — сочетание спортивного характера и эксклюзивности автомобилей BMW класса «люкс» — новый стандарт эстетического удовольствия.

Фото: официальный дилер BMW АвтоХаус.

Реклама. Не оферта. *ООО «АвтоХаус Урал» (Екатеринбург, Сибирский тракт, 26). Эксклюзивные цены и эксклюзивные предложения указаны на BMW 7 серии в наличии в BMW АвтоХаус, действуют при одновременном выполнении Клиентом обязательных условий: передача своего автомобиля в ООО «АвтоХаус Урал» по системе трейд-ин***, приобретение Клиентом автомобиля по настоящему предложению в кредит, оформление на приобретаемый по настоящему предложению Клиентом автомобиль BMW полного страхового полиса КАСКО (страховые риски – ущерб, угон, полная гибель автомобиля, защита от износа) и полиса страхования жизни и здоровья, приобретение дополнительного оборудования для автомобиля BMW в соответствии с приобретаемой Клиентом моделью в рамках настоящего предложения на сумму не менее 200 000 рублей. Максимальное преимущество по цене складывается из разницы рекомендованной розничной цены и цены по специальному предложению или цены по предложению от BMW Лизинг. Вся информация указана на 20.07.2020. Подробности в отделе продаж BMW АвтоХаус.

** Лизинговая компания ООО «БМВ Лизинг» (ИНН 5047125036). Подробнее о программах лизинга на сайте www.bmwleasing.ru.

*** Система Trade-in (трейд-ин) - приобретение Клиентом нового автомобиля BMW с одновременным заключением с ним договора купли-продажи его бывшего в эксплуатации автомобиля. При наличии разницы между стоимостью нового автомобиля и стоимостью бывшего в эксплуатации автомобиля Клиента, Стороны производят взаиморасчеты с учетом возникшей разницы. Бонус предоставляется при условии передачи по системе трейд-ин автомобилей в ООО «АвтоХаус Урал». Дополнительную информацию уточняйте у продавцов-консультантов отдела продаж официального дилера BMW АвтоХаус.