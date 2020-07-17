«Поступать в вуз будут не умные и одаренные, а дисциплинированные». Новое в образовании

Пандемия погрузила человечество в одну из версий будущего — мир тотальной цифровизации. Что изменится в образовании после весны 2020 года, РБК рассказал директор программы MOOVE для студентов от бизнес-школы «Сколково» и МТС Булат Нуреев. Главное — в материале DK.RU.

Попадая в цифровое пространство, потребитель, например, уже не соотносит одно банковское приложение с другим — он сравнивает впечатления, которые получил, пользуясь услугами онлайн-банка и покупая онлайн билеты на самолет.

Этот же феномен определяет и ситуацию в мире образования. В короткой перспективе пользователь может сравнивать похожие образовательные онлайн-программы в разных вузах. Но в среднесрочном горизонте он будет смотреть на степень вовлечения в образовательный цифровой опыт и опыт, полученный от других цифровых сервисов.



Не спасет противопоставление «низкого и высокого» — развлечений и образования. Граница уже размыта, компьютерные стратегии подтверждают свою эффективность в развитии интеллектуальных способностей и soft skills у детей, а жанр документального кино переживает «бум» в мире во многом благодаря стриминговым платформам. Это поколенческий сдвиг. Поэтому образованию не остается ничего другого, как отойти от «трансляционной» образовательной парадигмы в сторону action learning, experiential learning, learning by doing, геймификации, управления вниманием аудитории и вовлечения ее в происходящее в новых образовательных форматах.

Обычная, записанная заранее онлайн-лекция, конкурирует с книгой или с видеоматериалом: ее всегда можно отложить, а затем вернуться позднее. Лекция, которая проходит в Zoom, теряет магию присутствия, преподавательскую харизму.

Особенность того, что мы привыкли называть подлинным образовательным опытом — это его событийность, происходящее «здесь и сейчас». Образование вовлекает, его нельзя отодвинуть «на потом», оно работает с важными когнитивными способностями, требующими напряжения, концентрации и поддержки этой концентрации со стороны преподавателя и организатора учебного процесса. Поэтому способы обеспечения коммуникации и взаимодействия профессора и студента, студентов друг с другом являются не менее важным компонентом образования, чем его содержание: то есть вопрос «как?» становится равноценным вопросу «о чем?».

Поэтому главный вызов образованию, который был обострен пандемией, — не цифровые инструменты, а образовательные методики, которые должны быть изменены и адаптированы к реальности дистантного взаимодействия.

Повысятся требования и к самоорганизации: онлайн-обучение обострит необходимость большой и самостоятельной подготовки. Если студент хочет учиться онлайн, не теряя качества образования, он должен уделять больше времени подготовке к лекции и домашнему заданию после нее.

Мотивация студента приобретет еще больший вес при отборе на качественные образовательные программы. Предметной подготовки или общего интеллектуального развития студента как условия поступления будет недостаточно, чтобы образовательные учреждения могли контролируемо управлять качеством своих выпускников. Методики выбора и оценки талантов, на которые охотятся лучшие школы и университеты, будут еще больше скорректированы именно на оценку мотивации и самоорганизации абитуриентов.

Современный онлайн-преподаватель не просто готовит содержание лекции, а продумывает, как он будет управлять вниманием студентов на протяжении всего отведенного времени, меняя и чередуя разные режимы работы с учебным материалом.

Если тренд на цифровизацию образования окажется устойчивым, то тематикой образования могут заинтересоваться цифровые и медийные компании, которые захотят использовать свои наработки в части управления пользовательского опыта.

Думаю, что на глобальном рынке мы сможем увидеть интересные попытки, в том числе, слияний и поглощений, которые не слишком свойственны образованию, но привычны для других индустрий.