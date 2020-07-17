От коронавируса в России умерло более 12 тыс. человек

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, умерли 186 заболевших, полностью выздоровел 7 681 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 759 203 случаев болезни, 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

Среди новых случаев 575 приходится на Москву. В Свердловской области второй день фиксируют более 300 зараженных. В Ханты-Мансийском автономном округе — 249, Санкт-Петербурге — 244, Алтайском крае — 228, Нижегородской области — 216, Ямало-Ненецком АО — 206. Более 100 случаев в Иркутской, Московской, Мурманской, Челябинской, Новосибирской, Архангельской, Оренбургской, Воронежской, Омской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, насчитывается 13,81 млн случаев коронавируса, скончались 590 тыс. человек. В США — 3,57 млн заболевших и более 138 тыс. смертей, в Бразилии — более 2 млн случаев и 76 688 умерших, в Индии также более 1 млн зараженных.