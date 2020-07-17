В Свердловской области могут полностью открыть частные детские сады

Свердловские власти обсудили возможность возобновления работы в регионе центров по присмотру и уходу за детьми. По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ильи Власова, открытие частных садиков возможно только при согласовании с территориальным отделением Роспотребнадзора и с соблюдением необходимых санитарных норм.

Нужна четкая, понятная позиция учредителей и уведомление о своей деятельности надзорных органов при получении положительного заключения Роспотребнадзора. Мы пришли к выводу, что необходим аудит, который обеспечивает безопасность пребывания детей в группах присмотра и ухода, — заявил глава регионального министерства образования Юрий Биктуганов.

Чиновники решили вынести этот вопрос на обсуждение регионального оперштаба по коронавирусу и открывать частные садики адресно.

Напомним, что частные детские сады, центры развития, досуговые организации были закрыты в первый же день введения карантина, многие до сих пор не могут полноценно работать. 13 апреля дежурные группы были открыты в частных детских садах, имеющих лицензию — по официальным данным, сейчас в Свердловской области работают семь негосударственных дошкольных образовательных организаций, их посещает более трехсот детей.

От пандемии короновируса пострадали все владельцы частных дошкольных учреждений, писал DK.RU. Кирилл Микитась, директор по маркетингу онлайн-центра Яркие Дети, руководитель филиала Яркие Дети на пл. Обороны д.1 в Екатеринбурге в интервью DK.RU говорил, что с введением карантина «планы разрушились в одночасье»:

Во-первых, март, апрель и май — это одни из самых доходных месяцев для нашего бизнеса, именно за их счет создается финансовая подушка на летний период (лето — один самых безденежных периодов для владельца детского центра). Во-вторых, сам по себе этот бизнес очень специфический, здесь все построено исключительно на энтузиазме, о больших деньгах речи не идет. Именно поэтому пересидеть и переждать здесь не получится.

Кирилл Микитась рассказывал об опыте перехода детского центра на интерактивную онлайн-платформу с персональными педагогами, что позволило компании выжить после введенения ограничительных мер: