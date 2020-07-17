Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.07
71,23
81,23
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Почти замерла». Промышленность в России падает и восстановится нескоро

5 495
«Почти замерла». Промышленность в России падает и восстановится нескоро
Автор фото: jotoler. Иллюстрация: Pixabay.com

«К докризисным уровням промышленность вернется ещё очень нескоро». Пока быстро восстанавливаются только те отрасли, которые сильнее всего упали во время локдауна.

#НОВОСТИ

Индекс промышленного производства в России в июне 2020 г. снизился на 9,4% по сравнению с прошлогодним июнем, сообщил Росстат. Падение оказалось слабее, чем в мае 2020 г., когда выпуск снизился на 9,6%. По итогам второго квартала  промышленность сократилась на 8,5%, по итогам первого полугодия — на 3,5%.

Снизилась также добыча полезных ископаемых — на 14,2% по сравнению с июнем 2019 г. и на 3,1% к маю 2020 г. Это произошло прежде всего из-за падения объема добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и за счет спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые, пишет РБК со ссылкой на Росстат. По сравнению с июнем 2019 г. добыча нефти уменьшилась на 16,4%. Тем не менее, в июне спрос на мировом нефтяном рынке постепенно восстанавливался, как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, прежде всего за счет снятия коронавирусных ограничений и роста спроса на моторное топливо. 

Обрабатывающие отрасли по сравнению с маем 2020 года выросли на 8,4%, но выпуск оказался ниже на 6,4%, чем в июне 2019 г. Хотя число новых заказов для обрабатывающих производств выросло, компании сокращали рабочие места из-за существенного падения объемов работ и слабого спроса. Восстановление активности в ряде отраслей, которые сильнее всего пострадали из-за локдауна, мало влияет на общую картину, считает гендиректор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Российская промышленность почти замерла, восстанавливаются только те отрасли, которые просели наиболее сильно, — объяснил он. 

Индекс промпроизводства будет оставаться в отрицательной зоне до конца 2020 г. — из-за ограничения добычи нефти и слабого спроса, объясняет эксперт. Долгое восстановление промышленности несет риски для рынка труда: в условиях цифровизации крупные компании будут склонны сокращать работников, указывают экономисты Альфа-банка.

Восстановление промышленности не произойдет в условиях масштабного сокращения добычи нефти и газа, указывают авторы телеграм-канала Russian Macro. 

Масштаб восстановления в обработке ограничен и потребительским спросом. Хотя сейчас этот спрос поддержан за счет закрытых границ (деньги, не потраченные там, тратят здесь) и бюджетных расходов, но эти эффекты будут исчерпаны уже в ближайшие месяцы. А далее нас ждёт бюджетная консолидация, слабый внешний спрос и постепенное сворачивание инвестпрограмм в ТЭК. Так что к докризисным уровням промышленность вернется ещё очень нескоро, — констатируют эксперты.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владеть дорого продать. Какие седаны обходятся дороже других в РоссииВладеть дорого продать. Какие седаны обходятся дороже других в России
    36 834
  • Жара усугубляет ситуацию. В Свердловской области растет число заболевших COVID-19Жара усугубляет ситуацию. В Свердловской области растет число заболевших COVID-19
    21 338
  • На Среднем Урале инспектор Ростехнадзора пойдет под суд за взяткуНа Среднем Урале инспектор Ростехнадзора пойдет под суд за взятку
    19 956
  • В Академическом построят здание администрации в стиле 19 века. Голубого цвета и со шпилемВ Академическом построят здание администрации в стиле 19 века. Голубого цвета и со шпилем
    19 608
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.