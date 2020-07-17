«Почти замерла». Промышленность в России падает и восстановится нескоро

Индекс промышленного производства в России в июне 2020 г. снизился на 9,4% по сравнению с прошлогодним июнем, сообщил Росстат. Падение оказалось слабее, чем в мае 2020 г., когда выпуск снизился на 9,6%. По итогам второго квартала промышленность сократилась на 8,5%, по итогам первого полугодия — на 3,5%.

Снизилась также добыча полезных ископаемых — на 14,2% по сравнению с июнем 2019 г. и на 3,1% к маю 2020 г. Это произошло прежде всего из-за падения объема добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и за счет спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые, пишет РБК со ссылкой на Росстат. По сравнению с июнем 2019 г. добыча нефти уменьшилась на 16,4%. Тем не менее, в июне спрос на мировом нефтяном рынке постепенно восстанавливался, как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, прежде всего за счет снятия коронавирусных ограничений и роста спроса на моторное топливо.

Обрабатывающие отрасли по сравнению с маем 2020 года выросли на 8,4%, но выпуск оказался ниже на 6,4%, чем в июне 2019 г. Хотя число новых заказов для обрабатывающих производств выросло, компании сокращали рабочие места из-за существенного падения объемов работ и слабого спроса. Восстановление активности в ряде отраслей, которые сильнее всего пострадали из-за локдауна, мало влияет на общую картину, считает гендиректор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Российская промышленность почти замерла, восстанавливаются только те отрасли, которые просели наиболее сильно, — объяснил он.

Индекс промпроизводства будет оставаться в отрицательной зоне до конца 2020 г. — из-за ограничения добычи нефти и слабого спроса, объясняет эксперт. Долгое восстановление промышленности несет риски для рынка труда: в условиях цифровизации крупные компании будут склонны сокращать работников, указывают экономисты Альфа-банка.

Восстановление промышленности не произойдет в условиях масштабного сокращения добычи нефти и газа, указывают авторы телеграм-канала Russian Macro.