В Екатеринбурге растут цены на вторичное жилье. Но не на все и не везде

Аналитики УПН отмечают положительные тенденции на рынке «вторички». За последнюю неделю средняя цена жилья в этом сегменте выросла на 0,2%, за месяц повышение составило 0,6%. Конечно, до пиковых цен, которые отмечались в феврале 2015 года, текущие не дотягивают: тогда средняя цена квадрата вторичного жилья в Екатеринбурге была выше на 4,7%.

Важно отметить, что средний ценовой показатель растет за счет выставляемых объектов с ценой выше средней по рынку — на этот раз 76075 руб./кв. м, тогда как снятые объекты уходят с рынка с ценой ниже среднерыночной — 72590 руб./кв. м, — отмечают в УПН.

Растет и объем предложения на рынке: как подсчитали аналитики УПН, за месяц показатель вырос на 0,4%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 7,78 тыс. квартир. При этом стало в продаже стало меньше комнат — на 2%, зато значительно, сразу на 4,4% выросло предложение по вторичному жилью в пригородах. Покупать вторичку люди особо не спешат — средний срок экспозиции объектов превышают 4 месяца.

Что касается стоимости объектов в разных поясах города, здесь в основном фиксируется повышение цен.

Цены на квартиры в первом, втором и четвертом ценовых поясах Екатеринбурга выросли на 0,4%. Объекты первого ценового пояса выставляют со средней ценой 78469 руб./кв. м. На территории второго пояса объекты стоят 67106 руб./кв. м в среднем. Квадратный метр для объектов на территории отдаленных районов четвертого пояса доходит до отметки 50211 руб., — такие цифры приводятся в отчете.

При этом стоимость квартир в центре упала на 0,7%: здесь продают квартиры в среднем за 101 878 руб./кв. м. Незначительное снижение наблюдается и в третьем ценовом поясе: за месяц квартиры подешевели на 0,1% и сегодня обойдутся покупателю в 59015 руб./кв. м.

По более низкой цене в сравнении с другими типами квартир продают сегодня «полнометражки» и «хрущевки»: они стали дешевле на 0,1% и 0,3% соответственно. Купить квартиру в доме «сталинских» времен можно по средней цене 61054 руб./кв. м. 1 кв. м в пятиэтажных домах 60-70-х будет стоить 63478 руб. Почти на 1% выросла за месяц цена «брежневок» — их выставляют на рынке по 63985 руб./кв. м. Квартиры в панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки выставляют по 66452 руб./кв. м в среднем. Стоимость квадрата в типовых домах 80-90-х годов на сегодня — 66640 руб. Для квартир в современных домах фиксируется также прирост в цене на 1,0%: «спецпроекты» обойдутся покупателю в 82876 руб./кв. м.

Больше других подорожали трехкомнатные квартиры — на 1,01% в сравнении с ценой в середине июня, средняя цена квадратного метра для «трешек» на сегодня — 71 659 руб. Выросли в цене также однушки и двушки — на 0,3% и 0,4% соответственно: «однушки» выставляют по 78383 руб./кв. м., «двушки» — по 71393 руб./кв. м. в среднем.

Ранее DK.RU писал, что в России выросли нормативы стоимости 1 кв. метра жилья — почти на 6%: с 46 000 руб. до 48 634 руб. Этот показатель используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. ТАкже мы рассказывали, что в конце июня Россия вошла в ТОП-20 стран мира по росту цен на жилье. В мировом рейтинге наша страна заняла 15-е место. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость недвижимости по итогам первого квартала увеличилась на 7,1% в аналогичному периоду прошлого года.