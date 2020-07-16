Памятник конструктивизма на Уралмаше получил международный грант на реконструкцию

Информацию о получении гранта опубликовали на официальной странице культурного объекта в Facebook.

15 июля 2020 года благотворительный Фонд Гетти (Getty Foundation, США) назвал победителей финального грантового конкурса на сохранение памятников архитектуры XX века. В этом году Белая башня в Екатеринбурге (Водонапорная башня завода Уралмаш, арх. Моисей Рейшер, 1929-1931) выбрана в качестве победителя конкурса в числе 13 зданий и сооружений — шедевров современной архитектуры по всему миру, — рассказали участки сообщества на странице The White Tower Project.

Грант выделен Государственному музею архитектуры имени А. В. Щусева (Музей Архитектуры, Москва), который выступает партнером проекта по сохранению Белой башни наравне с арх-группой Podelniki и архитектурным бюро «Рождественка» (Москва). Средства пойдут на углубленное обследование памятника и разработку программы его сохранения.

У нас появилась возможность сделать реставрацию, большое исследование состояния башни и согласовать проект. Долгое время мы к этому шли, и нам говорили: «Давайте же скинемся на реставрацию», — но мы не можем ничего делать без согласованного проекта, это памятник архитектуры. Нам нужно исследовать состояние конструкций, понять, нужно ли их усиливать. Мы бы хотели провести в башне инженерные сети, но пока не знаем, как это сделать, не нарушив интерьеры башни. Все эти решения будут приняты специалистами по результатам обследования, — рассказала куратор восстановления объекта, участница арх-группы Podelniki Полина Иванова агентству ЕАН .

Приоритетом при разработке проекта останется максимальное сохранение подлинных материалов и оригинальных архитектурных и инженерных решений 1930-х годов, отметили представители музея.

Белая Башня — один из самых известных памятников конструктивизма. Это водонапорная башня для соцгорода Уралмаша проектировалась и строилась как символ нового города. С 1960-х годов башня не использовалась по первоначальному назначению и постепенно пришла в упадок. В 2012 году объект передали из федеральной собственности в безвозмездное владение арх-группе Podelniki. К тому времени башня находилась в плохом состоянии: кровля протекала, окон и дверей не было, помещения были захламлены мусором. Podelniki начали постепенное восстановление памятника. В 2016 году открылся первый этаж Белой башни. По словам Полины Ивановой, на работы ушло около 5 млн руб. — это добровольные пожертвования, гранты и средства различных фондов.

Мы хотим, чтобы в башне было общественное пространство, которое можно использовать. Для этого должны быть туалет, вода, отопление. На сегодня есть только электричество. Мы хотим экспонировать башню, сделать все, чтобы люди могли посмотреть ее, провести там время, а мы могли бы рассказать об истории, — поделилась планами Полина Иванова.

По мнению Евгения Волкова, председателя арх-группы Podelniki, получение международного гранта — это не только новые возможности для башни.

Наша победа в престижном международном конкурсе — это еще и признание мирового значения уникального памятника авангарда, — уверен Евгений Волков.

Отметим, что Белой Башне повезло больше, чем многим объектам культурного наследия в Екатеринбурге, которые не удалось спасти. Так, DK.RU рассказывал о сносе здания на ул. Нагорной, 12, которое было построено в ранний советский период по проекту архитектора Вениамина Соколова — одного из первых представителей уральского конструктивизма. Активисты пытались спасти сооружение, но это не удалось: на месте снесенного здания будет построен жилой комплекс.

Ранее DK.RU подробно описывал, что произошло с баней «Бодрость» на ул. Куйбышева. Объект был одним из самых старых зданий Екатеринбурга, его возвели 90 лет назад по проекту архитектора Смирнова, однако статус памятника архитектуры дом не получил. Весной 2017 г. компания «Уральские бани» выкупила помещение бани «Бодрость» и заявила о намерении открыть на этой площадке филиал элитных московских бань «Сандуны» по франшизе. Эскизный проект, представленный на Градсовете еще в 2017 г., вызвал бурную критику.

Прошлым летом комиссия по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга обратилась в прокуратуру, Следственный комитет, управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД и Счетную палату Екатеринбурга с просьбой проверить сделку по продаже земельного участка, где располагалась баня «Бодрость», принадлежавшая муниципалитету. Земля ушла в частные руки за 6,5 млн руб. Депутаты посчитали, что это слишком низкая цена для участка в центре города.