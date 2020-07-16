Как Big Data помогает предпринимателям запускать востребованный бизнес в уральских городах

Проект по повышению качества жизни в небольших городах области Business-Data будет реализован в Каменске-Уральском. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 16 июля, на площадке пресс-центра «ТАСС Урал» между главой города Алексеем Шмыковым и заместителем директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым. Проект реализуется при поддержке министерства инвестиций и развития области.

Business-Data — это новый комплексный инструмент областного фонда поддержки предпринимательства, аналогов которому в других регионах России нет. Он был запущен в 2019 г., а в текущих условиях приобрел черты антикризисного: проект позволяет открывать бизнес в наиболее перспективных нишах с минимальными рисками и затратами.

Каменск-Уральский — второй город на карте Business-Data. «Пилот» успешно стартовал в Новоуральске. До 2024 г. проект будет реализован во многих городах области, а так же монопрофильных и атомных городах. На очереди в 2020 г. — Асбест, Первоуральск и Богданович.

Каменск-Уральский является одним из наиболее перспективных муниципалитетов для открытия новых точек продаж и появления новых предприятий сферы услуг. По данным нашего исследования, безналичным расчетом в городе пользуются 101 тыс. человек среди 166 тыс. населения. И большая доля средств с карт каменцев, 86%, тратится за пределами муниципалитета, — рассказал Валерий Пиличев.

В чем суть Business-Data? Во-первых, с помощью анализа больших данных (Big Data) о платежных транзакциях по банковским картам в городах выявляется нереализованный спрос. Во-вторых, на основании полученных сведений определяются свободные рыночные ниши. В-третьих, подбираются франшизы недостающего в городах бизнеса. Отметим, что этому способствует созданный в структуре фонда магазин франшиз, в котором представлены как региональные, так и федеральные и даже международные бренды. В-четвертых, ведется поиск предпринимателей, которые готовы развивать новые бизнес-проекты, для них формируется предодобренное предложение. И, в-пятых, осуществляется финансирование открытия бизнеса.

В прошлом году каменские предприниматели получили в областном фонде займы на общую сумму более 100 млн руб. Плюс, благодаря поручительствам фонда, им удалось получить в банках более 100 млн руб. Проект Business-Data также подразумевает выдачу льготных займов. Предприниматель может либо за свои деньги развивать бизнес-проект, либо обратиться за такой поддержкой. В кратчайшие сроки мы проведем с бизнес-сообществом встречу, на которой вместе с фондом расскажем, где, что и как можно развивать. Для нас это очень важно: в Каменске-Уральском сегодня порядка 36% населения занято в малом и среднем бизнесе. Это существенно выше, чем в целом по области (26%). Будем развивать эту важную категорию и дальше, — отметил Алексей Шмыков.

По предварительным результатам исследования, приоритетными направлениями развития бизнеса в Каменске-Уральском являются:

медицинские услуги, салоны красоты и SPA, косметика;

общепит и развлечения;

одежда и товары для дома и ремонта.

«Эти товары и услуги популярны у жителей Каменска-Уральского, имеют значительный денежный оборот и недостаточно представлены в городе, так как значительная часть трат, от 40%, на данные категории происходит за пределами муниципалитета», — добавил Валерий Пиличев.

Business-Data предусматривает открытие бизнесов стоимостью не более 8 млн руб., из которых до 5 млн руб. обеспечивается за счет займов областного фонда поддержки предпринимательства, до 3 млн — софинансирование со стороны предпринимателя. Если в бизнес нужно вложить меньшую сумму, траты делят между бизнесменом и фондом пропорционально. Для открытия бизнеса в рамках проекта фонд предлагает займы от 4,5% годовых.

Реализация проекта в Каменске-Уральском рассчитана до конца 2020 г. Презентации франшиз для предпринимателей пройдут в третьем квартале 2020 г.