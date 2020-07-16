«На многих предприятиях целеполагание отсутствует как класс. Отсюда — потери»

В 2018 г. в России запустился национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На федеральном уровне он реализуется через «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), который объединяет 350 экспертов, а в регионах — региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Суть проекта заключается в следующем: эксперты РЦК работают на предприятии в течение полугода — анализируют ситуацию, показывают, как найти резервы, как сократить потери, как повысить эффективность труда, как увеличить загрузку оборудования и ускорить протекание производственных процессов и т.д.

Подробнее о том, каких результатов удается добиться промышленникам благодаря участию в нацпроекте, о принципах бережливого производства и потерях, которые существуют везде — от кухни до завода — в прямом эфире @dk.ekaterinburg рассказал Александр Казаков, заместитель генерального директора Фонда развития промышленности Свердловской области.

Александр, откуда взялась идея национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Неужели у нас в стране все плохо с этим показателем?

— В 2018 г. внимание госаппарата привлекли неутешительные данные. Россия оказалась далеко от стран-лидеров по производительности труда — на уровне $25,4 ВВП за час работы. От развитых стран мы отстаем в 2,5-3 раза. Для сравнения, в Европе производительность труда находится на уровне $60-70 ВВП за час, а в Норвегии, к примеру, этот показатель — почти $100. При этом ни для кого не секрет, что повышение производительности труда является одним из драйверов экономического развития страны.

Еще одна проблема — большой разрыв между российскими лидирующими промышленными предприятиями, которые давно внедрили принципы бережливого производства, и остальной массой. Этот разрыв необходимо устранять системными мерами.

В том же году президент Владимир Путин распорядился сделать все, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей росла темпами не ниже 5% в год.

Для реализации озвученных президентом показателей в стране и был разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он состоит из трех направлений. Первое — системные меры (это различные стимулирующие действия: налоговые льготы, льготное кредитование, борьба с административными барьерами и т.д.). Второе — адресная поддержка экспертов ФЦК и РЦК. Третье — поддержка занятости. У предприятий появляется возможность переобучать и дообучать своих сотрудников. Причем бесплатно, за счет федерального бюджета.

По сути, промышленники получают готовые решения бесплатно. Такого формата прямого государственного содействия повышению производительности труда больше нет нигде.

Во все возможные планы — государственные и частные — в этом году вмешалась пандемия. Претерпел ли изменения порядок реализации нацпроекта на территории Свердловской области из-за коронавируса и ограничительных мер?

— На количественные показатели пандемия не оказала никакого влияния. Сейчас в нацпроекте участвует 63 региона. До 2024 г. планируется полное вовлечение всех субъектов РФ. Что касается региона: по плану, мы планируем подключить к программе 308 местных предприятий до 2024 г. В текущем году мы должны вовлечь 74 предприятия, а заявок уже больше 100, и 66 компаний уже подписали соглашение с правительством Свердловской области на участие. Так что стратегически — никаких изменений. Если вторая волна коронавируса нас не захлестнет, мы будем идти прежними темпами.

В одном из совещаний с президентом участвовал Николай Соломон, гендиректор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Он отметил, что ресурсы Федерального центра компетенций были переброшены на бизнесы, занятые производством индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств. В нашем регионе тоже было такое перераспределение?

— Нам в этом плане повезло. На федеральном уровне наши коллеги действительно помогали предприятиям переориентироваться и увеличить выпуск такой продукции. А в Свердловской области, к примеру, два предприятия-участника, вступившие в нацпроект еще в 2019 г., и до пандемии занимались выпуском медтехники и медоборудования. Я говорю про Уральский оптико-механический завод, который производит дыхательно-анестезирующее оборудование и про предприятие «ЗДРАВМЕДТЕХ-Екатеринбург». Так что еще в 2019 г. эксперты РЦК обучили руководство и персонал этих предприятий работать в разных условиях, подстраиваться под спрос и текущие реалии. Они отработали цикл производства с минимальными потерями еще до пандемии и к наступлению коронавируса оказались готовы.

Расскажите подробнее, как работают эксперты РЦК на предприятиях?

— На предприятие приезжают эксперты от ФЦК и РЦК, общаются с руководством, выявляют слабые места производственного процесса. Далее выбирается поток-образец, на котором будут отрабатываться принципы бережливого производства. Он должен генерировать более 10% выручки предприятия.

Очень важно, что проект реализуется в команде. Наши эксперты — не волшебники, которые приходят на производство, решают какие-то вопросы, и все начинает работать. Мы приходим и даем импульс, показываем, как может работать предприятие, вовлекаем команду. Методология построения этого потока в соответствии с принципами бережливого производства остается у предприятия. Оно может его масштабировать.

Далее мы определяем график работы экспертов обоих центров на месте и план обучения. Эксперты РЦК работают на предприятии полгода. На первом этапе они проводят диагностику и аудит, на втором — непосредственно внедряют мероприятия, направленные на оптимизацию производственного процесса, снижение издержек производства.

Мероприятия, повышающие эффективность производства, о которых вы говорите, одинаковы для всех участников нацпроекта?

— Вообще в нашем деле без фантазии — никуда, и опыт нашей работы с местными предприятиями это доказал, но есть и фундаментальные вещи, без которых никак нельзя обойтись. Взять, к примеру, производственный анализ — это отслеживание отклонений от целевых показателей, картирование — это разложение потока на составляющие — переделы, декомпозиция целей — целеполагание (разложение целей и ответственности от топ-менеджмента предприятия вниз). Оно, кстати, на многих предприятиях, отсутствует как класс. Еще один инструмент бережливого производства — это 5S (система организации и рационализации рабочего места, нацеленная на снижение числа несчастных случаев, повышение уровня качества продукции и снижение количества дефектов, — прим. Ред.). Все, что я перечислил — это базис. Дальше уже идет настройка мощностей предприятий, например, переналадка оборудования. Скажу в общем: цель национального проекта — борьба с потерями, а они есть на любом производстве. Беда в том, что потери включены в ежедневный процесс, и люди со временем перестают их замечать.

Как выстраивается работа с рабочим персоналом? Людей необходимо подготовить к грядущим изменениям.

— Залог успеха реализации программы «Производительность труда и поддержка занятости» — это вовлеченность персонала и топ-менеджмента в реализацию проекта. Этот аспект находится в фокусе нашего внимания. В команде РЦК есть специалист, который занимается управлением изменениями. Мы очень мягко доносим до персонала, зачем нужно бережливое производство, на примерах других предприятий показываем, каких результатов можно добиться. Процесс обучения у нас проходит с максимальным приближением к производству. Работники узнают что-то новое и идут пробовать это на практике, по сути, это тренировка.

В начале этого года мы внедрили новый инструмент обучения персонала — «Фабрику процессов». Она расположена в технопарке «Университетский» и доступна бесплатно для всех участников проекта. Здесь смоделирован настоящий производственный процесс.

Когда работники сюда попадают, у них переключается мозг, и те потери, о которых мы говорим во время обучения, в отрыве от производства видятся более явственно. Это психологический момент, ведь признать наличие неэффективности на своем рабочем месте — очень сложно. Многие считают, что их работа максимально отлажена за многие годы работы на предприятии.

Бывает, что сотрудники предприятий противятся методам, которые вы предлагаете?

— Сплошь и рядом. Любой процесс изменений, где бы он ни проходил — хоть на работе, хоть дома — встречает какое-то отторжение. В нашем случае правильнее говорить о культуре изменений. Это постоянный процесс, на который может потребоваться больше года. Работа представителей РЦК на предприятиях — это начальный этап прививания этой культуры. Нам важно, чтобы после ухода экспертов с предприятия оно не откатывалось назад, а продолжало внедрять принципы бережливого производства. Есть такой принцип — кайдзен — это процесс постоянных улучшений, и мы делаем все, чтобы после нашего ухода предприятие и его персонал шли по дороге кайдзена.

С какими видами потерь на местных производствах сталкиваются эксперты РЦК?

— Основных видов потерь семь: перепроизводство, лишние движения, ненужная транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожидание и брак. Есть и восьмая потеря — нереализованный потенциал сотрудников. Умение находить эти проблемы, научить этому персонал — это то, зачем мы приходим на предприятие.

Кто такие эксперты РЦК? Какая у них квалификация?

— Представители Регионального центра компетенций — это производственники с большим опытом работы. Они понимают, как устроено производство, как оно работает. Перед «запуском» на производство эксперты РЦК проходят годовую стажировку и сертификацию на базе ФЦК. Кстати, недавно ФЦК проводил срез удовлетворенности работой экспертов РЦК. На текущий момент в регионе он составляет 95%. Это говорит о том, что наши сотрудники более чем квалифицированы и оказывают действительно нужную и важную помощь предприятиям.

Расскажите, каких успехов удалось добиться предприятиям Свердловской области благодаря участию в нацпрограмме?

— Сейчас в программе участвует 66 предприятий региона. Из 66-ти предприятий на 21-ом закончена активная фаза, т.е. постоянное присутствие экспертов на производстве. В среднем время протекания процессов у этих производств сократилось на 50%. Есть предприятия-лидеры, где длительность производственной фазы сократилась в два-три раза. Что касается сокращения незавершенного производства, оно снизилось примерно на 38%, а выработка в среднем увеличилась на 45%.

На рынке Екатеринбурга и области существует достаточно много консалтинговых компаний, которые помогают увеличить эффективность бизнеса. Что отличает экспертную поддержку представителей РЦК от традиционных консалтинговых услуг?

— Разница — в подходах. Консультанты, о которых вы говорите, работают с проблемами точечно. У нас — комплексный подход. Еще раз повторю: нам важно, чтобы предприятие после уходов экспертов РЦК продолжало развиваться в том направлении, которое мы задаем. Кроме того, нам доступна очень современная экосистема на базе сайта производительность. рф, где собраны лучшие практики, механизмы, кейсы разных предприятий из разных отраслей. Консультанты, как правило, работают в конкурентной среде, поэтому опытом не делятся. А еще участие в нацпроекте бесплатное.

Как вы считаете, инструменты бережливого производства можно применить не на крупном заводе, а, к примеру, в компании B2C сектора?

— Принципы бережливого производства применимы повсеместно. Их главная цель — устранение потерь. А потери есть везде — начиная с кухни, заканчивая глобальным производством. Уже сейчас в стране есть несколько компаний из сферы услуг, которые успешно применяют принципы бережливого производства.

Например, в Москве на базе школы №174 запустился проект «Комфортная школа». Здесь разделили потоки детей: к одному турникету идут те, у кого есть пропуск, к другому — те, кто его забыл. Оформление разового пропуска не задерживает других учеников. Сразу за зоной для переобувания повесили табло с расписанием уроков. Чтобы на него взглянуть, не нужно делать крюк. На этом каждый ученик экономит по минуте в день.

Еще целых 16 минут экономится на переходе учеников между кабинетами. Классы разделены на универсальные, где можно провести несколько уроков, и профессиональные, где такой подход снижает недозагрузку. Разработана система цветовой навигации по этажам и типам помещений. Даже на кулере есть датчик уровня воды: он экономит время, которое ученик тратит на поход к другому кулеру.

Еще один пример — бережливая поликлиника при «Росатоме». Пилотные проекты таких поликлиник созданы в Калининградской, Ярославской областях и в Севастополе. В них выстроена оптимальная и удобная внутренняя логистика посетителей, удобная эргономика на рабочих местах, выравнена загрузка врачей, исключены очереди перед кабинетами, внедрен электронный документооборот — все, чтобы сократить процесс прохождения услуги от и до. Везде здесь фокус на удовлетворенности клиента услугой.

Напоследок расскажите, каким критериям должно соответствовать предприятие, чтобы принять участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»?

— Необходимо проверить себя на соответствие требованиям и оставить заявку на сайте производительность. рф. Программа действует до 2024 г. Участниками могут стать представители обрабатывающих промышленных производств, транспортного, строительного, сельскохозяйственного секторов и отрасли ЖКХ. Эти отрасли генерируют 33% добавленной стоимости экономики России. Ведутся разговоры о включении шестой отрасли — торговли.

Чтобы принять участие в национальном проекте, предприятие должно соответствовать следующим критериям:

1 Быть занятым в одной из вышеперечисленных областей.

2 Выручка компании за последний год должна составлять более 400 млн руб. (от 400 млн до 30 млрд).

3 Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не должна превышать 25%.