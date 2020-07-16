Без критического мышления ваша карьера погибнет. Три способа научиться думать более гибко

Руководители бизнеса часто предпочитают не углубляться в анализ текущих проблем и их всестороннюю оценку. Выбор часто делается в пользу первого пришедшего в голову решения, при этом недостаток доказательств никого не волнует. Более того, пишет Harvard Business Review, часто топ-менеджеры придают большее значение тем фактам, которые подтверждают правильность их собственных суждений (когнитивное искажение). Люди чувствуют себя излишне уверенными в собственной правоте часто из-за отсутствия метапознания — мышления о мышлении. Но, к счастью, критическому мышлению можно научиться. Вот три простых способа его освоить:

1. Критически оценивайте убеждения.

2. Аргументируйте логически.

3. Мыслите разносторонне.

Критически оценивайте свои убеждения

Конечно, подвергать сомнению все сложно. Поэтому первый этап критической оценки убеждений — это выяснение того, когда стоит ставить их под сомнение. Если вы обсуждаете долгосрочную стратегию компании, на реализацию которой будет потрачено много усилий и средств, обязательно перепроверьте свои предположения. С чего вы взяли, что бизнес будет расти? Что говорят исследования о будущем рынка? Примерили ли вы на себя роль клиента, было ли время побыть «тайным покупателем»?

Также критически оценить убеждения можно при помощи рассмотрения альтернатив. Вы можете спросить: «Что будет, если наши клиенты уйдут? Что будет, если уйдут поставщики?». Подобные вопросы откроют новые и важные перспективы, которые помогут развить ваше мышление.

Аргументируйте логически

Наблюдая за функционированием компании, нужно обращать внимание на логические цепочки рассуждений и действий, построенные с опорой на аргументы. Задайте себе вопрос: подтверждается ли данный аргумент доказательствами в каждом случае? Достаточно ли доказательства связаны и не противоречат ли они друг другу, чтобы на их основании сделать обоснованное заключение?

Будьте разносторонними в рассуждениях и сотрудничестве

Люди объединяются с людьми, которые думают и действуют так же, как они сами. Это нормально. И особенно легко в мире соцсетей, где алгоритмы еще больше сужают перспективу, предлагая только те новости, которые соответствуют нашим убеждениям.

Но это не лучший подход. Если все вокруг думают так же, мышление становится менее гибким, расставаться с убеждениями становится сложнее. Важно выходить за рамки.

Начать можно с малого: обзавестись знакомыми из совсем другой профессиональной области, начать общаться с другими коллегами. Это поможет выйти за рамки привычного мышления и стать проницательнее.