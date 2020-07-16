В России зафиксировали более 750 тыс. случаев коронавируса

6 428 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, 167 человек умерли, полностью выздоровели 8 443 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 752 797 случаев болезни, 11 937 смертей, 531 692 выздоровевших.

В Москва зафиксирован 531 новый случай. Свердловская область вышла на второе место — 349 заболевших. В Санкт-Петербурге — 256, Ханты-Мансийском автономном округе — 252, Нижегородской области — 221, Алтайском крае — 215, Иркутской области — 196. Более 100 случаев также в Ямало-Ненецком АО, Мурманской, Челябинской, 🔸 Архангельской, Новосибирской, Омской, Московской, Воронежской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также в Красноярском, Хабаровском и Ставропольском краях.

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