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СвЖД в разы увеличила отправку тяжеловесных поездов «восьмитысячников» в первом полугодии

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СвЖД в разы увеличила отправку тяжеловесных поездов «восьмитысячников» в первом полугодии
Иллюстрация: СвЖД

Для повышения эффективности перевозок и бесперебойной доставки важнейших для экономики грузов Свердловская магистраль наращивает формирование поездов повышенного веса.

Так, в январе — июне 2020 года со станций СвЖД было отправлено 215 поездов весом 8 тыс. тонн (в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года). Пропуск транзитных восьми- и девятитысячников увеличился на 14%. Всего в первом полугодии 2020 года по СвЖД проведено более четырех тысяч поездов повышенного веса (7 тыс., 8 тыс., 9 тыс. тонн).

Еще одно технологическое решение, которое используется на СвЖД — вождение соединенных поездов (два поезда весом 6,3 тыс. тонн временно соединяются для пропуска по определенному участку). В январе — июне 2020 года на восточном полигоне дороги проведено 149 соединенных поездов весом 12,6 тыс. тонн. Вождение таких составов позволяет более эффективно использовать пропускные способности дороги и сокращать эксплуатационные расходы.

Для развития тяжеловесного движения СвЖД модернизирует инфраструктуру: ведется усиление системы тягового электроснабжения, удлинение станционных путей — в первую очередь, на главном ходу Транссиба. В целях адаптации приемо-отправочных путей для обслуживания тяжеловесных и длинносоставных поездов СвЖД  проводит реконструкцию сортировочной станции Войновка, в июле завершился первый этап. Последовательно увеличивается парк локомотивов повышенной мощности.

Реализованные решения позволяют в 2020 году проводить с использованием трехсекционных электровозов 2ЭС10 «Гранит» в среднем за сутки 16 поездов весом 8 тыс. и 9 тыс. тонн на сложном горно-перевальном участке Екатеринбург (Седельниково) — Балезино.

В целом применение технологий вождения тяжеловесных и соединенных поездов позволило СвЖД по итогам шести месяцев 2020 года сохранить положительную динамику роста среднего веса поезда и довести его до 4165 тонн.

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