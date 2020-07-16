«Все серьезно, женщины не хотят рожать больше. Если не найти решения, мы как вид исчезнем»

К 2064 году, по оценкам ученых из Университета Вашингтона, численность людей в мире достигнет пика: 9,73 млрд человек. После этого население Земли начнет снижаться, прежде всего из-за роста доступности образования и противозачаточных средств, пишет «Коммерсантъ».

Исследование на эту тему было опубликовано в журнале The Lancet. Ученые рассмотрели два сценария изменения численности населения в 195 странах мира до 2100 года. Оба варианта учитывают уровень рождаемости и смертности, миграционные процессы. В базовом сценарии взяты в расчет нынешние темпы роста доступности образования и контрацептивов, а альтернативный предполагает, что все страны достигли целей устойчивого развития, поставленных ООН, в вопросах всеобщего образования и доступности противозачаточных средств.

В итоге ученые сделали такие выводы:

— согласно базовому сценарию население Земли достигнет пика — 9,73 млрд человек — к 2064 году, а затем начнет постепенно сокращаться и к концу века будет составлять 8,79 млрд человек;

— альтернативный сценарий предполагает, что пика численности человечество достигнет к 2045 году, но максимальная численность населения в таком случае будет ниже — 8,79 млрд, а к концу века она и вовсе упадет до 6,29 млрд.

При этом ООН в своих прогнозах говорит о 10,8 млрд человек к 2100 году.

По прогнозам ученых (согласно базовому сценарию), суммарный коэффициент рождаемости в мире (то есть сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода), который в 2017 году составлял 2,37, а в 1950-м — 4,7, будет стабильно снижаться и к 2100 году достигнет 1,6. Это ниже показателя 2,1, при котором естественная убыль населения компенсируется рождениями.

В России коэффициент рождаемости, как ожидается, снизится с нынешних 1,6 до 1,43 — население, соответственно, сократится с нынешних 146 млн до 106,5 млн человек.

При этом, отмечают ученые, сокращение населения планеты вряд ли положительно скажется на экологии, ведь изменится и возрастной состав населения. К 2100 году детей в возраст до пяти лет на Земле будет меньше на 40%. Более четверти мирового населения — 2,37 млрд — будут составлять люди в возрасте старше 65 лет. При этом число тех, кому больше 80 лет, вырастет с нынешних 140 млн до 866 млн к концу века.

Из-за роста числа пожилых и дряхлых, сокращения трудоспособного населения пострадают многие страны, но сильнее всего тенденция, считают эксперты, ударит по Китаю. Там вместо нынешних 950 млн работников останется всего 350 млн человек. Зато в Нигерии, где население, как ожидается, будет активно расти, трудоспособных граждан к концу века будет свыше 450 млн, тогда как сейчас их всего 86 млн.

Это повлияет на ВВП государств: если к 2050 году Китай, как ожидается, станет крупнейшей экономикой мира, то к 2100 году США вернут себе лидерство, оттеснив Китай на второе место. На третьем месте к концу века окажется Индия, которая сейчас на седьмом. В топ-5 также войдут Япония и Германия, Нигерия войдет в топ-10, а Россия опустится с нынешнего 10-го места на 14-е.

Негативные последствия старения населения могут быть компенсированы миграцией, поэтому в выигрыше будут государства с либеральной миграционной политикой.

Все это очень серьезно. Значительная часть мира переходит к естественному сокращению населения. Все это очень непросто осмыслить и признать масштабы проблемы, уж очень это все непостижимо. Нам придется перестраивать общество, — прокомментировал исследование один из его авторов, профессор Кристофер Мюррей.

Он подчеркнул, что сегодня многие не относятся к подобным перспективам серьезно, но в будущем женщины просто не захотят в срочном порядке больше детей. На решение проблемы может уйти несколько столетий, иначе человечество может просто исчезнуть как вид.