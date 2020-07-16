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Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге молодых звезд России по версии Forbes

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Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге молодых звезд России по версии Forbes
Иллюстрация: bookmaker-ratings.ru

Forbes составил рейтинг самых успешных звезд России моложе 40 лет. На первом месте оказался боец UFC Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом 16,5 млн долларов.

В конце июня Forbes составил рейтинг наиболее успешных звезд России моложе 40 лет. Первую строчку занял Хабиб Нурмагомедов. Согласно оценкам экспертов, за последний год он заработал 16,5 млн долларов.

При создании рейтинга авторы ориентировались на несколько показателей — доход за год, количество упоминаний в СМИ и популярность. Так в список попадали звезды, чей доход составил не менее 1 миллиона долларов.

Хабиб Нурмагомедов — спортсмен мирового уровня и один из самых высокооплачиваемых бойцов UFC. За одну победу над Дастином Порье россиянин получил до 10 млн долларов. 

Популярность Хабиба настолько велика, что для заработка ему необязательно выходит в октагон. Forbes учитывал, что боец получает 78 тыс. долларов за одно публичное выступление. Однако Али Абдель-Азиз, менеджер 31-летней звезды, в своем твиттере отметил:

Немного неточно. Стоимость публичного выступления 300 тыс. долларов в день.

Вполне возможно, что реальные доходы немного выше данных Forbes. Это не мешает Хабибу удерживать первое место в рейтинге 2 года подряд. В 2019 году его доход оценили в 11,5 млн долларов.

Если он продолжит карьеру в UFC, его гонорары только вырастут. За бой против Фергюсона ему предлагали 10 млн евро, однако бой так и не состоялся. Следите за дальнейшей карьерой бойца на сайте vseprosport.ru.

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