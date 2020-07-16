Небольшие девелоперы сворачивают работу. России грозит рост числа обманутых дольщиков

В первой половине 2020 г. началось банкротство 73 застройщиков, которые суммарно возводят 1,2 млн кв. м жилья, пишет «Коммерсантъ» на основе данных Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). В основном сейчас банкротятся небольшие региональные компании, указывает гендиректор РАСК Николай Алексеенко. Число локальных застройщиков за первое полугодие уменьшилось на 18%, а объем их строительства — на 24%.

Помимо банкротств, 15-20% небольших девелоперов добровольно сворачивают стройки, так как не смогли адаптироваться к переходу на проектное финансирование. У них не хватает собственных средств на старте строительства, а рентабельность проектов в регионах низкая, и они не могут договориться с банками о финансировании, говорит директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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Уход с рынка небольших добросовестных застройщиков усилит проблему отсутствия нового жилья в небольших городах. К тому же во втором полугодии число банкротств может вырасти за счет отложенного эффекта пандемии, рассуждают эксперты. При этом сворачивание работы крупных компаний маловероятно, ожидают аналитики «Талана».

Вместе с тем число обманутых дольщиков в России может вырасти, опасается Счетная палата. На март 2020 г. в Единый реестр проблемных объектов было включено более трех тысяч домов и свыше тысячи застройщиков в 76 регионах.

С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков, – заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Нет также полной и достоверной информации о количестве граждан, права которых были нарушены. На июль 2019 г. в реестре было порядка 48 тыс. обманутых дольщиков, а, по экспертным оценкам, их общее число сейчас — от 180 до 200 тыс. человек.

Другая важная проблема — финансирование. По оценке Фонда защиты прав дольщиков, на 1 января 2020 года необходимо достроить 3137 жилых домов, и на это нужно 686 млрд руб. Но в Дом.РФ подсчитали, что только из федерального бюджета в 2020-2024 гг. на это потребуется порядка 722 млрд руб. При этом предусмотрено выделение Фонду в 2020 г. только 3 млрд рублей, а в 2021-2022 гг. бюджетные ассигнования вообще не запланированы.

Возникли вопросы у Счетной Палаты и к работе самого Фонда. Во-первых, низкий уровень расходования средств, полученных из федерального бюджета в 2018-2019 годах. Так, в 2018 г. из 8 млрд рублей он использовал только 43,5 млн рублей (0,54%), в 2019 году — 8,11 млрд рублей из 43,56 млрд рублей (18,6%).

Во-вторых, СП указала на многократное превышение заработной платы сотрудников Фонда относительно средней по России и Москве. При этом высокий уровень зарплат не подкреплен значимыми результатами. В 2017 году средняя ежемесячная заработная плата в Фонде защиты прав дольщиков составила 373,9 тыс. руб., через год она выросла до 422,7 тыс. руб. Сотрудники московского офиса в 2019 году получали в среднем 338,9 тыс. руб.

Таким образом, по подсчетам аудиторов, средняя зарплата сотрудников фонда в разные годы превышала среднюю по России в 7,1-9,7 раз, а Москве в 3,6-5,1 раза. В самом фонде объясняют это уникальностью своей работы и необходимым наймом в штат профессионалов с исключительными компетенциями.