«АТБ — более чем современный банк, но с консервативными укладами в хорошем смысле»

Относительно новый для Урала Азиатско-Тихоокеанский Банк быстро нашел своего клиента, выдержав непростой напор конкурентов. А буквально вчера АТБ выиграл в номинации «Лучший российский банк для малого и среднего бизнеса» по версии известного британского журнала Global Banking & Finance Review. Что готов предложить банк своему потенциальному клиенту? Рассказывает управляющая Азиатско-Тихоокеанского Банка в Екатеринбурге Анастасия Савина.

С чем связан ваш перевод в Свердловскую область?

— На сегодня перед всеми руководителями АТБ стоит задача нарастить долю рынка в каждом регионе присутствия, обеспечить стабильное развитие. Прежде я была директором банка в Хакасии, и там объем бизнеса достиг определенного уровня. Екатеринбург обладает огромным потенциалом, но и конкуренция тут значительная.

Сильно отличаются условия и задачи?

— Есть организации, где комфортно всегда. Если на своей работе ты как «рыба в воде», тебе будет комфортно вне зависимости от региона или города. Сказать, что произошли грандиозные перемены, я не могу. Для Свердловской области АТБ новый банк, а в Хакасии он больше на слуху. Но тем больше места для самореализации. Задачи прежние — быть лучшими и востребованными.

Как сегодня работает АТБ? Кто у руля? И какой курс развития?

— В настоящее время банком руководят и ветераны АТБ, и выходцы из крупнейших международных банков и Банка России. Сейчас АТБ принадлежит Центральному Банку. У нас получился хороший сплав сил, знаний и опыта с обеих сторон. Банк стабильно прибыльный, даже несмотря на непростые времена.

По итогам 2019 года чистая прибыль АТБ составила 4,341 млрд руб., активы выросли на 13,5% в основном за счет увеличения объема выданных кредитов. Собственные средства АТБ увеличились на 45,7% за счет прибыли, полученной в отчетный период. При этом качество активов банка улучшилось.

А как с пандемией справлялись?

— Не могу сказать, что пандемия сильно ударила по банку. Да пришлось работать больше, быстро принимать решения без права на ошибку. Зато четко стало понятно, как нам кардинально изменить подход к работе с клиентами из малого и среднего бизнеса. Причем нередко ситуация требовала таких нововведений, к которым банки не были готовы. Адаптация к новым реалиям проходит успешно.

Например, в кредитовании банк стал более пристально смотреть на заемщика и на цели его кредитования. В свою очередь и заемщики «откатились» к консервативному подходу к взаимодействию с банками: а потянет ли он долг, а нужны ли в принципе ему сейчас заемные деньги, и много другое. Сложившаяся ситуация изменила коммуникацию между банком и клиентом, они стали больше контактировать друг с другом. Если раньше клиент — владелец бизнеса обращался к своему менеджеру не чаще двух-трех раз в несколько месяцев, то теперь мы на связи несколько раз в неделю. Мы выясняем, что требуется клиенту, а ему интересно, что нового может предложить банк для его поддержки. Оценивая спрос, мы делаем качественное и полезное предложение.

Сделали упор на бизнесе или рознице?

— Мы банк с очень широкой целевой аудиторией. Среди клиентов у нас есть как крупнейшие добывающие компании, так и владельцы небольших магазинчиков шаговой доступности. Так и в рознице: одним мы выдаем кредит на покупку авто по цене квартиры, другие берут кредиты на покупку мебели. У нас развиты оба направления. Мы стремимся дать выгодную услугу, чтобы получить свою честно заработанную прибыль.

Мы более чем современный банк, но с консервативными укладами в хорошем смысле. Нам нравится, когда клиент приходит в офис. Но ситуация с пандемией показала, что это не всегда возможно. Поэтому мы сделали упор на дистанционные услуги.

Бизнесу мы предлагаем быстрые финансовые операции онлайн в удобное время. Все платежи на расчетные счета контрагентов в АТБ осуществляются в круглосуточном режиме без выходных. Средства на счета контрагентов в других банках отправляются на протяжении 14-19 часов в сутки в зависимости от региона, 5 дней в неделю. Также мы запустили круглосуточную горячую линию, которая поможет каждому корпоративному клиенту помочь в решении того или иного вопроса.

В рознице мы предлагаем открытие вкладов, переводы, онлайн-кредиты и многое другое. При этом мы не повышаем стоимость услуг.

Какие сейчас услуги наиболее востребованы у клиентов?

— Для предпринимателей было важно пройти этап пандемии с минимальными потерями, поэтому АТБ стал участником госпрограммы кредитования МСП «На зарплату под 0%», которая сразу привлекла большое внимание. При этом у программы есть ряд условий: например, получить средства могут компании наиболее пострадавших отраслей, работающие не менее года.

Но не все могут соответствовать этим параметрам. Поэтому мы предлагаем предпринимателям, столкнувшимся со сложностями и не подпадающими под критерии госпрограммы, воспользоваться нашей программой кредитования АТБ для сохранения занятости.

Программа нацелена на поддержку предпринимателей практически всех отраслей. Сумма кредита может достигать 10 млн рублей. Низкая процентная ставка – 8,5% годовых. Срок кредитования до 12 месяцев и плюс возможность отсрочки по уплате основного долга до 6 месяцев. Обеспечение при сумме кредита до 3 млн рублей при положительной кредитной истории и устойчивом финансовом положении не требуется. Заявка на кредит рассматривается по упрощенной процедуре и с минимальным пакетом документов.

Кстати, буквально вчера мы выиграли в номинации «Лучший российский банк для малого и среднего бизнеса» по версии известного британского журнала Global Banking & Finance Review.

А что с розницей?

— Режим самоизоляции нарушил планы многих наших клиентов. Поэтому мы решили сделать упор на ипотеку и кредитные карты. У нас очень выгодные ипотечные программы, на которые клиент может получить дополнительные скидки. АТБ разрабатывает собственные программы под запросы и требования современного потребителя. Квартира на этапе строительства, вторичная недвижимость, специальная программа для военнослужащих, рефинансирование — самые востребованные предложения на ипотечном рынке.

Одна из самых популярных программ — «Готовое жилье». Скидку до 1,2% от действующей ставки — 7,6%, смогут получить клиенты, которые приобретают квартиру у партнеров банка, оказывающих риэлтерские услуги. Также скидка предусмотрена и для участников зарплатного проекта АТБ.

Для тех, кто планирует покупку жилья на этапе строительства, предусмотрена скидка до 0,9%. Главные условия: площадь приобретаемой недвижимости должна быть не менее 65 кв. м. либо заёмщик должен быть участником зарплатного проекта АТБ. Военнослужащие смогут приобрести жилье при наличии свидетельства участника накопительно-ипотечной системы, которое оформляется через 3 года участия.

Для тех, кто не хочет больше переплачивать проценты по кредиту, оформленному в другом банке, АТБ предлагает легкую и удобную программу рефинансирования. Процентная ставка — от 7,6 до 9,9%, что выгоднее предложений многих конкурентов.

Кстати, в июне ежемесячный объем выданных ипотечных кредитов по собственным программам АТБ впервые уверенно превысил показатель 1 млрд рублей.

Кредитные карты — это классика, только в новом исполнении. Недавно в АТБ появилась новая «Универсальная карта». Клиент может не платить проценты по карте до 120 дней. Причем обслуживание по ней бесплатное, предусмотрен кэшбэк до 10% по любимой категории. Это хорошая возможность сохранить свой бюджет в реалиях нашего времени.

Сейчас государство предлагает и свои программы, в которых банки активно участвуют. А как в АТБ обстоят с этим дела?

— Программ множество, мы участвуем в каждой, которая подходит для нашего региона. Например, с 2019 по 2024 год АТБ является уполномоченным банком по программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предприниматели смогут получить кредиты в АТБ по ставке не более 8,5%, дополнительных комиссий и сборов нет. Льготный кредит можно получить на инвестиционные цели — от 3 млн до 1 млрд руб. на срок до 10 лет, а на пополнение оборотных средств — от 3 до 100 млн рублей на срок до 3 лет. Конечно, у нас существуют собственные программы и предложения.

Кроме того, мы являемся участниками программы господдержки ипотечного кредитования, и с конца апреля в АТБ можно получить ипотеку с господдержкой по ставке от 5,99%.

Какие приоритетные задачи и цели стоят сейчас перед АТБ?

— Как я и говорила, дистанционное обслуживание и цифровизация. Мы стремимся, чтобы большую часть продуктов и услуг клиенты могли получить без обращения в офис. Вместе с тем мы не отказываемся от живого общения.

В корпоративном бизнесе мы будем развивать наши отраслевые клиентские компетенции: обслуживание и кредитование отраслей рыбной и лесной промышленности, золотодобычи. Толчок в развитии получит и блок финансовых рынков, который будет предлагать клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов: ИИС, доверительное управление, персональные консультации, размещение облигаций и прочее.