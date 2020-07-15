Владеть дорого продать. Какие седаны обходятся дороже других в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» попытались узнать, сколько стоит владеть тем или иным автомобилем в России. Чтобы понять, что выгоднее для автомобилистов, они сравнили три самые популярные в стране седана: Hyundai Solaris, LADA Vesta и Volkswagen Polo. Было подсчитано, какие затраты понесут владельцы этих машин в течение пяти лет эксплуатации (или 100 000 км пробега).

В выборку попали автомобили с наиболее близкими характеристиками. Эксперты учитывали стоимость страховки, транспортный налог, расходы на топлива, покупку шин и стоимость технического обслуживания. Также была учтена потеря стоимости с ростом пробега.

Рассчитывая стоимость ежемесячного содержания автомобилей эксперты брали средние цены Москвы и Московской области.

Оказалось, что за пять лет эксплуатации больше всего затрат понесут владельцы Volkswagen Polo, им придется выложить примерно 873,9 тыс. рублей. Владельцы Hyundai Solaris потратят на автомобиль чуть меньше: 867,2 тыс. рублей.

Самым «экономичным» из тройки вариантом стала LADA Vesta, на нее за пять лет нужно будет потратить 738,6 тыс. рублей.

Нагляднее цифры выглядят при перерасчете на месяц и на 1 км пробега: владеть Volkswagen Polo стоит 14 565 рублей в месяц, Hyundai Solaris — 14 454 рубля, Vesta — 12 310 рублей.

Стоимость 1 км пробега у Polo составляет 8,73 рубля, у Solaris — 8,67 рубля, у Vesta — 7,38 рубля.

За счет чего LADA обходится дешевле? Даже при более высоких затратах на топливо и более высоком транспортном налоге (мощность двигателя LADA, в отличие от Polo и Solaris, выше 100 л.с.), затраты на техническое обслуживание и страхование Vesta существенно ниже. Также на снижение стоимости владения сказывается и меньшая потеря стоимости в абсолютном выражении.