Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.07
71,23
81,23
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Ограничения как бы есть, но их никто не соблюдает. Пляжи и самолеты битком набиты людьми»

«Ограничения как бы есть, но их никто не соблюдает. Пляжи и самолеты битком набиты людьми»
Иллюстрация: Илья Коноплев

С конца марта большинство компаний приостановили работу, часть из них не могут возобновить ее до сих пор. Пока фитнес и ТРЦ закрыты, на улицах перестали соблюдать масочный режим и дистанцию.

#КОРОНАВИРУС#МНЕНИЯ

Илья Коноплев, директор по развитию площадки «Фитнес-эксперт»:

— В последнее время запрет на работу ресторанов, кинотеатров, фитнеса и прочего бизнеса, который оказался закрыт из-за коронавируса, вызывает все больше вопросов. Ограничения как бы есть, но их никто не соблюдает.

Есть ощущение, что все действия по ограничениям принимались исключительно для того, чтобы показать, что хоть какая-то деятельность по борьбе с вирусом ведется. При этом оценка эффективности этих ограничений, а также их последствий не осуществлялась. Я понимаю, что критиковать за это нецелесообразно, потому что никто из нас не знает, как правильно поступать в такой ситуации.

Что касается закрытия бизнеса. Я понимаю, что у административных лиц есть задача как-то управлять процессом, так что ответственность за закрытие бизнеса они должны брать на себя. Однако реальность такова, что ответственность за закрытие предприятий взята относительно условно: то есть пострадавшему бизнесу, и то не всему, предлагают льготы и субсидии, однако они не смогут компенсировать потери, которые понесли предприятия из-за простоя.  Реальные потери компаний в разных секторах экономики колоссальные, оценить их еще только предстоит.

Эффективность ограничений и самоизоляции, которые ввели в городах России из-за коронавируса, сложно оценивать. Мы не знаем, что было с заболеваемостью на самом деле. Я не верю в статистику, я такой человек, который понимает, что у нас могу нарисовать любые цифры под определенную задачу.

Декларация статистика — это одно, а реальное положение дел совсем другое. Скорее всего, что происходит на самом дел не знает примерным счетом никто.

У меня довольно радикальная позиция относительно ограничений. Я перестал осознавать себя в режиме самоизоляции на пятый день условного карантина, который вводили в России. Мне приходилось бывать в разных ситуация в жизни и полагаю, что те, кому суждено заболеть — заболеют, а кому суждено заболеть с последствиями, так и будет. И скрываться от этого нет смысла.

Буквально спустя неделю после введения нерабочих дней я не выдержал и пошел на пробежки в парк, тогда еще в городе Влдаимире, где я находился, лежал снег. На улице меня останавливали полицейские, а я объяснял им, что не надо задерживать людей, который бегают и заботятся о своем здоровье, а задерживать надо тех, кто сидит на лавочках и пиво пьет.

Пару дней назад я был в Москве, передвигался на каршеринге, в городе были пробки 9 баллов, никто маски уже тогда не носил, люди живут полноценной жизнью, при этом бизнес частично закрыт: не работают кинотеатры, не в полную силу торговые центры и рестораны, у моих коллег в других городах страны фитнес-клубы еще даже не думали открываться.

Одно дело, когда власти принимают ограничительные меры и закрывают все подряд, и другое дело,  когда ограничения реально влияют на положение дел.

Сейчас я вижу, что никто не соблюдает предписанные ограничения и не понимаю, зачем они тогда нужны. Идиотизм ситуации был очевиден изначально, когда на работу ходить запретили, а в метро ездить было можно, так же, как и стоять в очереди за гречкой.

В конце марта позакрывали все, что можно, сейчас заболевших еще больше, чем было на этапе ввода ограничений, но я не вижу смысла сейчас все закрывать обратно, потому что экономика совсем схлопнется и работать ничего не будет.

Учитывая, какое количество денег бизнес и экономика потеряли в предыдущие месяцы, новые ограничения всех только добьют. Зная хорошо сферу фитнеса, могу сказать, что простой фитнес-клуба в Москве обходится в 150 тыс. руб. в день. А сколько таких объектов? Понятно, что люди, которые работают в компаниях, которые закрывали, сейчас сидят без денег, им нечем платить коммуналку и ипотеки, банки воют, так что очевидно, что власти будут размораживать экономику независимо от того, сколько людей болеют.

Мы помним, что за время карантина в апреле-мае пассажиропоток авиакомпаний упал на 90%. После того, как Краснодарский край 21 июня объявил о прекращении карантина и начал принимать туристов, пляжи Сочи наполнились толпой людей за две недели. В начале июля международные туристические перевозчики запустили чартерные рейсы по стране, потому что не могут летать за границу, большинство из них летят в Сочи.

Понятно, что юг нашей страны сейчас битком набит. Ни о каком коронавирусе там никто не думает. И правильно делает. Потому что сколько можно бояться заболеть и перекладывать ответственность на бездействие из-за ограничительных мер.

Другое дело, что на пляжах в Сочи толпы людей, никакой дистанции в 1,5 метра и масок, а в фитнес-клубах запрещены групповые тренировки, торговые центры не работают во многих регионах. Но тут дело не в справедливости, а в силе лоббирования интересов в разных отраслях бизнеса.

Понятно, что сдерживать турпоток в Краснодарский край в условиях закрытых границ летом, в период отпусков сложно. К тому же туроператоры воют от закрытия границ, так что они оперативно перенастроили чартеры внутри России и направили все свои самолеты. Понятно, что в этой ситуации никто не думает об истинности угрозы коронавируса.

Ну вот на пляжах отдыхать можно, а в кинотеатры ходить нельзя. И эта ситуация иллюстрирует исключительно умение договариваться представителей отдельных отраслей бизнеса с государственными институтами.

Сомневаюсь, что открытие бизнеса сегодня связано с эпидемиологической обстановкой или статистикой заболеваемости, потому что санитарные врачи ведь рекомендовали губернаторам усилить режим ограничений, но до голосования они не могли ужесточать ограничения, а сейчас еще бояться рисковать, хотя в каких-то регионах начались разговоры о том, чтобы закрыть тех, кто возобновил работу.

Меня в какой-то мере можно назвать ковид-диссидентом в том смысле, что я с самого начала был против того, чтобы закрывать людей в четырех стенах. Врачам, да, достается сильно, но это их работа. Но и фитнес-центры тоже сильно пострадали: из-за ограничений к нам не дошли толпы людей, которым занятия спортом необходимы. Эти люди фитнесом не занимаются, а радостно идут в магазины «Красное и Белое», а потом идут лечиться, а на фитнес так и не зашли.

Я сторонник того, чтобы доверять своим глазам, а глаза видят, что активная жизнь продолжается. На мой взгляд нужно всех открыть, разрегить работу людям. Я против того, чтобы  закрываться и ограничивать работу компаний под эгидой сохранения здоровья, в случае, если мы не можем доказать эффективность ограничений. А доказать разумность закрытия бизнеса мы не можем. Так что следует жить по принципу глаза боятся, а руки делают.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владеть дорого продать. Какие седаны обходятся дороже других в РоссииВладеть дорого продать. Какие седаны обходятся дороже других в России
    36 637
  • «На семью в США приходится четыре единицы огнестрельного оружия. Для России это — нонсенс»«На семью в США приходится четыре единицы огнестрельного оружия. Для России это — нонс...
    14 434
  • Жара усугубляет ситуацию. В Свердловской области растет число заболевших COVID-19Жара усугубляет ситуацию. В Свердловской области растет число заболевших COVID-19
    21 122
  • На Среднем Урале инспектор Ростехнадзора пойдет под суд за взяткуНа Среднем Урале инспектор Ростехнадзора пойдет под суд за взятку
    19 853
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.