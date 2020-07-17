«Ограничения как бы есть, но их никто не соблюдает. Пляжи и самолеты битком набиты людьми»

Илья Коноплев, директор по развитию площадки «Фитнес-эксперт»:

— В последнее время запрет на работу ресторанов, кинотеатров, фитнеса и прочего бизнеса, который оказался закрыт из-за коронавируса, вызывает все больше вопросов. Ограничения как бы есть, но их никто не соблюдает.

Есть ощущение, что все действия по ограничениям принимались исключительно для того, чтобы показать, что хоть какая-то деятельность по борьбе с вирусом ведется. При этом оценка эффективности этих ограничений, а также их последствий не осуществлялась. Я понимаю, что критиковать за это нецелесообразно, потому что никто из нас не знает, как правильно поступать в такой ситуации.

Что касается закрытия бизнеса. Я понимаю, что у административных лиц есть задача как-то управлять процессом, так что ответственность за закрытие бизнеса они должны брать на себя. Однако реальность такова, что ответственность за закрытие предприятий взята относительно условно: то есть пострадавшему бизнесу, и то не всему, предлагают льготы и субсидии, однако они не смогут компенсировать потери, которые понесли предприятия из-за простоя. Реальные потери компаний в разных секторах экономики колоссальные, оценить их еще только предстоит.

Эффективность ограничений и самоизоляции, которые ввели в городах России из-за коронавируса, сложно оценивать. Мы не знаем, что было с заболеваемостью на самом деле. Я не верю в статистику, я такой человек, который понимает, что у нас могу нарисовать любые цифры под определенную задачу.

Декларация статистика — это одно, а реальное положение дел совсем другое. Скорее всего, что происходит на самом дел не знает примерным счетом никто.

У меня довольно радикальная позиция относительно ограничений. Я перестал осознавать себя в режиме самоизоляции на пятый день условного карантина, который вводили в России. Мне приходилось бывать в разных ситуация в жизни и полагаю, что те, кому суждено заболеть — заболеют, а кому суждено заболеть с последствиями, так и будет. И скрываться от этого нет смысла.

Буквально спустя неделю после введения нерабочих дней я не выдержал и пошел на пробежки в парк, тогда еще в городе Влдаимире, где я находился, лежал снег. На улице меня останавливали полицейские, а я объяснял им, что не надо задерживать людей, который бегают и заботятся о своем здоровье, а задерживать надо тех, кто сидит на лавочках и пиво пьет.

Пару дней назад я был в Москве, передвигался на каршеринге, в городе были пробки 9 баллов, никто маски уже тогда не носил, люди живут полноценной жизнью, при этом бизнес частично закрыт: не работают кинотеатры, не в полную силу торговые центры и рестораны, у моих коллег в других городах страны фитнес-клубы еще даже не думали открываться.

Одно дело, когда власти принимают ограничительные меры и закрывают все подряд, и другое дело, когда ограничения реально влияют на положение дел.

Сейчас я вижу, что никто не соблюдает предписанные ограничения и не понимаю, зачем они тогда нужны. Идиотизм ситуации был очевиден изначально, когда на работу ходить запретили, а в метро ездить было можно, так же, как и стоять в очереди за гречкой.

В конце марта позакрывали все, что можно, сейчас заболевших еще больше, чем было на этапе ввода ограничений, но я не вижу смысла сейчас все закрывать обратно, потому что экономика совсем схлопнется и работать ничего не будет.

Учитывая, какое количество денег бизнес и экономика потеряли в предыдущие месяцы, новые ограничения всех только добьют. Зная хорошо сферу фитнеса, могу сказать, что простой фитнес-клуба в Москве обходится в 150 тыс. руб. в день. А сколько таких объектов? Понятно, что люди, которые работают в компаниях, которые закрывали, сейчас сидят без денег, им нечем платить коммуналку и ипотеки, банки воют, так что очевидно, что власти будут размораживать экономику независимо от того, сколько людей болеют.

Мы помним, что за время карантина в апреле-мае пассажиропоток авиакомпаний упал на 90%. После того, как Краснодарский край 21 июня объявил о прекращении карантина и начал принимать туристов, пляжи Сочи наполнились толпой людей за две недели. В начале июля международные туристические перевозчики запустили чартерные рейсы по стране, потому что не могут летать за границу, большинство из них летят в Сочи.

Понятно, что юг нашей страны сейчас битком набит. Ни о каком коронавирусе там никто не думает. И правильно делает. Потому что сколько можно бояться заболеть и перекладывать ответственность на бездействие из-за ограничительных мер.

Другое дело, что на пляжах в Сочи толпы людей, никакой дистанции в 1,5 метра и масок, а в фитнес-клубах запрещены групповые тренировки, торговые центры не работают во многих регионах. Но тут дело не в справедливости, а в силе лоббирования интересов в разных отраслях бизнеса.

Понятно, что сдерживать турпоток в Краснодарский край в условиях закрытых границ летом, в период отпусков сложно. К тому же туроператоры воют от закрытия границ, так что они оперативно перенастроили чартеры внутри России и направили все свои самолеты. Понятно, что в этой ситуации никто не думает об истинности угрозы коронавируса.

Ну вот на пляжах отдыхать можно, а в кинотеатры ходить нельзя. И эта ситуация иллюстрирует исключительно умение договариваться представителей отдельных отраслей бизнеса с государственными институтами.

Сомневаюсь, что открытие бизнеса сегодня связано с эпидемиологической обстановкой или статистикой заболеваемости, потому что санитарные врачи ведь рекомендовали губернаторам усилить режим ограничений, но до голосования они не могли ужесточать ограничения, а сейчас еще бояться рисковать, хотя в каких-то регионах начались разговоры о том, чтобы закрыть тех, кто возобновил работу.

Меня в какой-то мере можно назвать ковид-диссидентом в том смысле, что я с самого начала был против того, чтобы закрывать людей в четырех стенах. Врачам, да, достается сильно, но это их работа. Но и фитнес-центры тоже сильно пострадали: из-за ограничений к нам не дошли толпы людей, которым занятия спортом необходимы. Эти люди фитнесом не занимаются, а радостно идут в магазины «Красное и Белое», а потом идут лечиться, а на фитнес так и не зашли.

Я сторонник того, чтобы доверять своим глазам, а глаза видят, что активная жизнь продолжается. На мой взгляд нужно всех открыть, разрегить работу людям. Я против того, чтобы закрываться и ограничивать работу компаний под эгидой сохранения здоровья, в случае, если мы не можем доказать эффективность ограничений. А доказать разумность закрытия бизнеса мы не можем. Так что следует жить по принципу глаза боятся, а руки делают.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.