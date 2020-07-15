ВТБ Пенсионный фонд открыл новый офис в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга и окружающих регионов могут получить весь комплекс услуг НПФ ВТБ, включая заключение договора негосударственного пенсионного обеспечения, оформление заявления о назначение пенсии, а также актуализировать свои данные в фонде и получить консультацию по обязательному пенсионному страхованию. Подразделение также оказывает поддержку юридическим клиентам по вопросам корпоративных пенсионных программ.

С начала года мы фиксируем растущее количество запросов из региона, причем как в области негосударственного пенсионного обеспечения физических лиц, так и в области развития корпоративных пенсионных программ. Мы понимаем, что должны создать максимально комфортные условия для тех, кто хочет работать с нами, и я рада, что мы смогли быстро реализовать этот проект. Уверена, что офис в Екатеринбурге будет обеспечивать клиентам такую же профессиональную поддержку, как и все наши действующие подразделения, — говорит Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Офис находится по адресу: проспект Ленина, дом 40.

Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Позвонить можно по телефону 8 (343) 253-53-30.

Региональные отделения также работают в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Новосибирске, Краснодаре, Перми, Красноярске и Хабаровске. Головной офис ВТБ Пенсионный фонд находится в Москве.