Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласов выпустят из СИЗО под залог

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил ходатайство гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова и постановил выпустить его из СИЗО под залог в 2,5 млн руб., пишет Znak.com. Сумму залога должны внести до 27 июля.

В апреле защита Артемия Кызласова уже просила отпустить гендиректора особой экономической зоны под домашний арест, однако тогда суд не удовлетворил ходатайство. На этот раз судья сообщила, что обстоятельства изменились:

Сведения об оказании Кызласовым давления на участников уголовного судопроизводства в суд не представлены. Оснований полагать, что он продолжит заниматься преступной деятельностью или скроется, у суда нет, — объявила судья.

Судья также добавила, что следователи завершили сбор доказательств по делу, а расследование находится на финальной стадии.

Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. Артемий Кызласов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Райсуд Екатеринбурга отправил топ-менеджера в СИЗО до 17 апреля, полагая что он может скрыться от следствия, так как у него нет регистрации в Екатеринбурге — он прописан в Москве.

Артемия Кызласова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от представителя подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

На заседании суда Артемий Кызласов заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями, позднее он обжаловал свой арест.

Между тем, арест руководителя никак не сказался на деятельности особой экономической зоны. «Титановая долина» продолжает работу и уже анонсировала вступление в проект новых резидентов.