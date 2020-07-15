Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласов выпустят из СИЗО под залог
Ранее защита гендиректора ОЭЗ просила отпустить Кызласова под домашний арест, однако тогда судья не удовлетворила ходатайство. На этот раз, по словам судьи, обстоятельства изменились.
Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил ходатайство гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова и постановил выпустить его из СИЗО под залог в 2,5 млн руб., пишет Znak.com. Сумму залога должны внести до 27 июля.
В апреле защита Артемия Кызласова уже просила отпустить гендиректора особой экономической зоны под домашний арест, однако тогда суд не удовлетворил ходатайство. На этот раз судья сообщила, что обстоятельства изменились:
Сведения об оказании Кызласовым давления на участников уголовного судопроизводства в суд не представлены. Оснований полагать, что он продолжит заниматься преступной деятельностью или скроется, у суда нет, — объявила судья.
Судья также добавила, что следователи завершили сбор доказательств по делу, а расследование находится на финальной стадии.
Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. Артемий Кызласов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Райсуд Екатеринбурга отправил топ-менеджера в СИЗО до 17 апреля, полагая что он может скрыться от следствия, так как у него нет регистрации в Екатеринбурге — он прописан в Москве.
Артемия Кызласова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от представителя подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.
На заседании суда Артемий Кызласов заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями, позднее он обжаловал свой арест.
Между тем, арест руководителя никак не сказался на деятельности особой экономической зоны. «Титановая долина» продолжает работу и уже анонсировала вступление в проект новых резидентов.