Из-за аномальной жары в магазинах Екатеринбурга закончились вентиляторы и бассейны

Неделю в Екатеринбурге стоит аномальная жара, каждый день гирометцентр сообщает, что побит новый температурный рекорд. 14 июля столбики термометров поднимались до +36 °С. Этот показатель оказался на один градус больше, чем прежний максимальный показатель, зафиксированный в 2012 г.

Спасаясь от жары, жители города начали скупать вентиляторы и сплит-системы. В магазинах бытовой техники и супермаркетах многие модели вентиляторов закончились еще в прошлую пятницу. В М.Видео продавцы рассказали DK.RU, что вентиляторы раскупили буквально за два дня, к концу прошедших выходных витрины остались пустыми:

На складах ничего не осталось, раскупили все вентиляторы по 3-5-7 тыс. руб., последний раз были в наличии вентиляторы за 12-18 тыс. В нашем магазине раскупили и все кондиционеры, правда, покупатели жалуются, что не могут договориться с компаниями по установке сплит-систем, у них очередь.

Такая же ситуация в супермаркетах «Дом», «Эльдорадо» и «Ситилинк». Вентиляторы также закончились в супермаркетах «Лента», «Окей», «Максидом» и «Метро». Сотрудник магазина «Ашан» рассказал, что вопрос о наличии вентилятор один из самых популярных в последние дни:

Раскупили все за пару дней, ничего в наличии не осталось. Когда будет новая поставка, мы не знаем.

66.ru также пишут, что во многих магазинах закончились надувные и каркасные бассейны для дачи. Дефицит товара наблюдается в магазинах OBI и гипермаркете «Дом».

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара продержится в Свердловской области до конца недели. Дневные температуры в Свердловской области будут держаться на уровне 32…37°С, в Челябинской области 34…39°С. На смену зною придут дожди, их ожидают в начале следующей недели.

DK.RU рассказывал, что этим летом из-за веденых ограничений в связи с коронавирусом, в Свердловской области взлетел спрос на дачи и садовые участки. При этом объекты подорожали в два раза по сравнению с прошлым годом, а число объявлений о продаже снизилось.