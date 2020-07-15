«Миру будет все меньше дела до того, какими знаниями вы обладаете, ведь есть Google»

Скотт Палсифер, президент одного из первых в мире онлайн-университетов Western Governors University, член консультативного совета по политике США в области трудовых ресурсов, рассказал РБК, почему дипломы работников совсем скоро не будут иметь значения для работодателей:

— Есть хорошая мысль, принадлежащая публицисту и философу Томасу Фридману (трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, член Американского философского общества. — ред.): «Миру будет все меньше дела до того, какими знаниями вы обладаете, ведь все можно найти в Google. Важнее будет, что вы делаете с вашими знаниями потом». Сегодня работодатели в Америке обычно принимают решение о найме сотрудника в зависимости от того, есть ли у того степень бакалавра.

В будущем на диплом будут смотреть все реже: решение станут принимать, исходя из того, овладел ли сотрудник определенными компетенциями, то есть умеет ли он применить свои знания в рабочих ситуациях.

Традиционная модель образования строится на том, что студенту просто требуется отсидеть в аудитории определенное количество часов. В WGU все иначе: пока вы не продемонстрировали, что овладели определенной компетенцией, вы не можете продвигаться дальше в обучении.

В нашей модели время — переменная величина: сколько часов вам нужно потратить на учебу, зависит только от ваших потребностей и способностей. Для студента эта модель ценна тем, что позволяет персонализировать обучение.