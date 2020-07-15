Спрос россиян на кредиты восстановился. Но готовы ли банки выдавать займы?

В июне поток заявок россиян на розничные кредиты превысил показатель января 2020 г. на 5%, пишет РБК на оценке данных бюро кредитных историй «Эквифакс». В апреле объем заявок был ниже январского уровня на 5%, а в мае — на 12%. При этом в марте был рекордный спрос, на 16% выше январского результата.

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По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество заявок на кредиты в июне составило 80% от рекордного уровня марта. Число обращений за сопоставимо с показателем мая, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Доля одобренных заявок начала расти, возвращаясь к уровню, который наблюдался до карантина, — сказал изданию гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В Сбербанке, Промсвязьбанке и Совкомбанке сообщили, что поток заявок на кредиты преодолел докризисные уровни. Розница еще не вернулась к прежним показателям, хотя спрос и растет, указали в «Открытии», Альфа-банке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке.

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На восстановление кредитного спроса повлиял запуск льготной ипотеки под 6,5%, постепенный выход граждан и компаний из карантина, начало отпускного сезона, перечисляют эксперты. Однако в банках пока не спешат выдавать займы в прежних объемах: конверсия заявок в выдачу кредитов снизилась почти на треть, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.