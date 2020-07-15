Уральскому предприятию сулят многомиллионные инвестиции

Об этом стало известно во время пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, где обсуждались итоги международного промышленного марафона «Иннопром». Информацию озвучил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

ООО «Надеждинский литейно-механический центр» с 2017 года осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: мехобработка, плазменная резка и термообработка металлов, изготовление металлоконструкций, ремонт навесного оборудования и изготовление запасных частей для карьерной техники и экскаваторов. Также завод осуществляет литейное производство.

По словам коммерческого директора Сергея Прягаева, недавно предприятие запустило участок производства мелящих стальных шаров для помола руд.

Данное направление для нас новое, мы делаем на нём большой акцент. Надеемся получить новую клиентскую базу. Также заинтересованы в трудоустройстве квалифицированных кадров. В перспективе строительство нового литейного цеха по линии ХТС (смеси, затвердевающие без обработки в печах). Проект основательный, металлоёмкий. Требует серьезного подхода и больших денежных вливаний, поэтому Агентство всячески помогает нам на данный момент и продолжает содействовать нашему развитию, - сказал он, добавив, что очень рад подписать соглашение, так как комплексная поддержка в режиме «одного окна» необходима предприятиям Свердловской области.

Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов добавил, что реализация данного проекта важна для развития отдалённого моногорода Карпинск. Расширение и модернизация имеющихся производственных мощностей «Надеждинского литейно-механического центра» дадут людям работу, а городу экономическое процветание.

Агентство совместно с заводом определили три направления работы: первое – привлечение финансирования в рамках федеральных программ, таких как программа поддержки моногородов, привлечение квалифицированных кадров на производство, содействие в продвижении предприятия на международном и российском рынках, - резюмировал Александр Породнов.

В рамках реализации проекта будут произведены работы по реконструкции производственного помещения, закуплено и установлено высокотехнологичное оборудование.

В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места, обеспечено производство высококачественной продукции, отвечающее мировым стандартам, что позволит предприятию выйти на внешний рынок.