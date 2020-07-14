Образование по-новому: можно ли вырастить хорошего специалиста онлайн?

Участие в дискуссии примут ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудский и руководители кадровых отделов ЧПТЗ, ТМК и «СОЛЛЕРС». Спикеры обсудят возможности, которые существуют сегодня для качественных перемен в области профессионального образования, возможности для сотрудничество вузов и ссузов, способы развития навыков и роль образования в формировании актуальных специалистов.

Модератором беседы выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Просмотр трансляции доступен на сайте события.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.

7 июля было успешно проведено главное мероприятие для промышленности — международный промышленный марафон INNOPROM. Деловая программа включала в себя 30 мероприятий, прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием руководителей органов власти и представителей бизнеса. Только за один день трансляции INNOPROM Online просмотрели около 84 000 человек.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года. Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.