Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
71,12
80,62
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Образование по-новому: можно ли вырастить хорошего специалиста онлайн?

4 512
Образование по-новому: можно ли вырастить хорошего специалиста онлайн?
Иллюстрация: INNOPROM Online

15 июля на универсальной промышленной платформе Иннопром состоится дискуссия о новых подходах и форматах корпоративного образования. Посмотреть трансляцию сможет каждый желающий.

Участие в дискуссии примут ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудский и руководители кадровых отделов ЧПТЗ, ТМК и «СОЛЛЕРС». Спикеры обсудят возможности, которые существуют сегодня для качественных перемен в области профессионального образования, возможности для сотрудничество вузов и ссузов, способы развития навыков и роль образования в формировании актуальных специалистов.

Модератором беседы выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Просмотр трансляции доступен на сайте события.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель  фонда  «Сколково» Аркадий  Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.

7 июля было успешно проведено главное мероприятие для промышленности — международный промышленный марафон INNOPROM. Деловая программа включала в себя 30 мероприятий, прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием руководителей органов власти и представителей бизнеса. Только за один день трансляции INNOPROM Online просмотрели около 84 000 человек.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года. Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области. 

Справка

 
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только одна из главных промышленных выставок России, но также — крупная дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.
 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны«Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны
    42 239
  • Вдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятия спортом полезнее всегоВдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятия спортом полезнее всего
    16 201
  • В Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. СноваВ Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. Снова
    29 676
  • Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?
    13 754
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.