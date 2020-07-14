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ВТБ проведет двухдневную онлайн-конференцию для бизнеса «Продукты и продажи»

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ВТБ проведет двухдневную онлайн-конференцию для бизнеса «Продукты и продажи»
Иллюстрация: ВТБ

Мероприятие состоится 15-16 июля на площадке образовательной платформы банка «Ближе к делу». Эксперты расскажут, как продавать в различных экономических условиях и создавать успешные продукты.

В первый день конференции спикеры расскажут, как выбрать нишу для бизнеса, сформулировать уникальное торговое предложение, удачно «упаковать» продукт и тем самым выгодно отстроиться от конкурентов. Во второй день мероприятия речь пойдет о продажах, способах увеличения среднего чека, выстраивании воронки продаж, усилении предложения с помощью различных инструментов, а также о поиске хороших продающих сотрудников.

Спикеры конференции:

  • Сергей Азимов, эксперт из ТОП-20 лучших бизнес-тренеров России по продажам;
  • Алексей Брешин, представитель компании Visa;
  • Павел Боревич, основатель Digital-агентства Gradus°;
  • Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект»;
  • Дмитрий Ковпак, эксперт в теме ведения бизнеса с Китаем, основатель China Business Forum;
  • Наталья Громова, эксперт по HR и рекрутингу платформы HRspace (HH.ru);
  • Настасья Белочкина, сооснователь конструктора и визуализатора криптов продаж Hyper-Script.ru.

В рамках всесторонней поддержки предпринимателей мы стремимся предоставить им доступ к полезному контенту, который поможет им эффективно развивать дело. Это уже третья конференция, которую в этом году мы дистанционно проводим для представителей бизнеса, каждое из предыдущих двух мероприятий собрало более 300 предпринимателей со всей страны. В рамках новой встречи начинающие предприниматели найдут для себя понятные инструкции для старта, а бизнесмены с опытом смогут по-новому взглянуть на свой продукт, — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Конференция «Продукты и продажи» пройдет 15-16 июля с 14:00 до 17:00 в онлайн-формате на информационно-образовательной платформе ВТБ «Ближе к делу». На портале предпринимателям доступно бесплатное обучение от профессионалов рынка как, а также статьи на самые актуальные бизнес-темы.

Подключиться к мероприятию можно в любой момент из любой точки страны и мира, выбрав в расписании интересующее выступление. Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

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