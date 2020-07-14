Работать и учиться до дряхлости, а не «уйти на пенсию в 35». К чему придут миллениалы

Миллениалы — поколение, выросшее в радикально изменившемся мире, а значит, в старости они вряд ли будут похожи на стереотипных пенсионеров, пишет «НОЖ».

Представители поколения много путешествуют, часами пропадают в интернете и много взаимодействуют с другими культурами. Как это повлияет на их жизнь через 30-40 лет? Ведущая телеграм-канала «Дети и плети» Маргарита Литовская пытается спрогнозировать, какие это будут деды и бабки. Главное — в материале DK.RU.

Исследование Pew (2019) показало, как сами миллениалы воспринимают старость: по их мнению, пожилые люди более одиноки, но не теряют тягу к путешествиям и ощущение счастья. Это поколение уверено, что старость начинается в среднем в 59 лет. Но тут есть важный момент: наше представление о старости меняется с возрастом. То есть, возможно, что в 59 лет миллениалы объявят, что на самом деле старость наступает только в 90.

Стэнфордский центр долголетия исследовал разные возрастные группы, в том числе 25–34 и 35–44 лет (они относятся к современным миллениалам), и сравнил их с людьми, которые 10–20 лет назад были в той же возрастной категории. И вот в чем отличия:

— ведем более здоровый образ жизни (занимаемся спортом, правильно питаемся, отказываемся от вредных привычек);

— меньше финансово защищены;

— более социально активны.

В пользу будущего крепкого здоровья пожилых миллениалов говорят и исследования социолога Вадима Радаева, который выяснил, что они — первое поколение, резко изменившее тренд потребления алкоголя и табачных изделий.

Наши бабушки и дедушки курили и пили больше своих родителей, наши мамы и папы — еще больше, а вот миллениалы — наоборот. Более того, именно мы ввели моду на ЗОЖ (увлечение спортом у нас распространено на 20% больше, чем среди других поколений).

Но сокращение потребления алкоголя и предположительное увеличение трат на медицинское обслуживание не опровергает теорию поколенческой психографии об инфантильности и нарциссизме миллениалов.

Миллениалы дольше тянут с созданием семьи и рождением детей, чаще остаются жить с родителями, а значит, имеют больше шансов (и необходимости) продолжать работать до 70 лет или не заканчивать свою профессиональную деятельность никогда. С этой точки зрения жизнь миллениалов с родителями — это не признак неудачников, а адаптация к новым семейным структурам, включающим меньшее количество родственных ветвей, но больше поколений под одной крышей.

Классический конфликт отцов и детей не только никуда не уйдет, но может даже обостриться, ведь поколение Y описывается исследователями как одно из самых противоречивых с точки зрения психологического устройства и поведения. Эгоистичные пожилые зожники-гедонисты не будут сидеть с внуками и печь пирожки. Возможно, они станут довольно противными стариками.

Предположу, что на пенсию мы возьмем с собой багаж, собранный на протяжении всей жизни: из юности останутся увлечение онлайн-играми, татуировки и пирсинг; из молодости — тусовки в гастробарах, Netflix и цветные волосы; из зрелости — любовь к путешествиям и постоянному обучению.

Миллениалы — поколение «здесь и сейчас», поколение «дорвались». Они не держат лучший сервиз в серванте, как делали их родители, а едят из него каждый день. Благо, это первое поколение, у которого есть такая возможность.

Прогнозируют, что поколения Z и альфа будут новаторами — теми, кто сможет изменить мир. А миллениалы просто им наслаждаются, как тостом с авокадо. Кажется, им всегда нужны будут эмоции, чтобы не считать, что жизнь какая-то не такая, скучная. И пока не произойдет кардинальных исторических перемен, не стоит ждать, что они станут другими.

Но по логике теорий поколений даже на высоких ступенях взрослости миллениалы должны продолжить думать о себе. Возможно, будет так: ребенку-альфа исполняется 18 лет, и в этот момент его родители-миллениалы машут ему ручкой, считая свой родительский долг выполненным.

После чего они возвращаются к жизни «до рождения ребенка», в которой большую часть времени занимает общение, личные увлечения и активная самореализация. Такая тенденция отвечает тренду на либеральное родительство, который развивается в последние годы.

Инфантильность и гедонизм приведут к тому, что миллениалы не успеют финансово подготовиться к своей старческой немощи, не приобретут своего угла и будут ждать откуда-нибудь помощи. А она не придет. Государство уже сейчас четко дает понять пожилым: «позаботьтесь о себе сами», вводя политику активного долголетия, повышая пенсионный возраст и продвигая инвестиционные инструменты в массы.

Миллениалам останется только «держаться», сохранять здоровье, которое у них будет достаточно крепким, и продолжать трудовую деятельность вместо того, чтобы «уйти на пенсию в 35», как им когда-то мечталось. А если к старости произойдет очередная технологическая революция — снова учиться.