Умные начинают и проигрывают. Почему интеллект на самом деле мешает строить карьеру

У вас все в порядке с работой, но по соцсетям вы видите, что ваши одноклассники, никогда не отличавшиеся умом, добились гораздо большего? Проблема в вашем интеллекте, пишет Элис Бойес, автор HBR.

Дело в том, что интеллектуально одаренные люди часто мешают сами себе. Вот с этими проблемами они сталкиваются чаще остальных:

1. Умные люди порой недооценивают важность выстраивания отношений. Они думают, что для успеха в жизни достаточно интеллекта, но чаще всего для движения по карьерной лестнице нужно кое-что еще.

Выработайте модель дипломатичного и вежливого общения на работе, это поможет добиться успеха.

2. Умных людей раздражает командная работа. Когда человек схватывает на лету и предъявляет высокие требования к собственной работе, ему бывает трудно работать с людьми, которым нужно больше времени на обработку информации и усвоение идей. Кроме того, умным людям часто сложно делегировать.

Стоит быть снисходительнее, учитесь ценить многообразие мышления других участников команды.

3. Умные люди связывают самоуважение с интеллектом. Если большая часть вашего самоуважения связана с интеллектом, любая ситуация, в которой вы чувствуете себя недостаточно компетентным, кажется угрозой.

Объективно оцените преимущества работы с людьми, которые в чем-то умнее вас. Окружать себя интеллектуалами разумно, они могут дать вам полезную и конструктивную обратную связь.

4. Умным людям быстро становится скучно. Быть умным не равно быть любознательным. Но если вы сочетаете эти качества, вам часто становится скучно демонстрировать одно и то же поведение. Но порой для карьеры именно это и нужно.

Попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны и понять, когда стоит перетерпеть скуку ради легкой победы и успеха в целом. Определите, какие короткие периоды скуки (несколько минут или часов) могут значительно способствовать вашему успеху. Компенсируйте себе скучное время чем-то приятным.

5. Умные люди часто считают, что все проблемы можно решить при помощи глубоких размышлений. Дело в том, что не всегда успеха можно добиться только при помощи мыслительных навыков.

Подумайте, не приведут ли вас к успеху другие стратегии.